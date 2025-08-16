Подробно търсене

Доброволци на „Бъди човек“ разнасят хранителни пакети на 160 самотноживеещи възрастни хора и нуждаещи се в област Ямбол

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
снимка: "Бъди човек" - област Ямбол
Ямбол,  
16.08.2025 11:56
 (БТА)

Доброволците на „Бъди човек“ разнасят хранителни пакети на 160 самотноживеещи възрастни хора и нуждаещи в Ямболска област днес и утре, съобщиха организаторите на официалната фейсбук страница на кампанията. Благотворителната инициатива се реализира за 27-и път в Ямболско.

Поредната акция бе организирана по повод християнския празник Голяма Богородица. „В този светъл ден ние сътворихме не просто пакети с продукти, а оставихме частица от своите сърца, с която да стоплим домовете на самотни възрастни хора и семейства в нужда от област Ямбол“, допълниха организаторите.

Инициативата „Бъди човек“ се организира в дните около големи християнски празници – Великден, Рождество Христово, Успение Богородично. За девет години в нея са подкрепени над 4900 нуждаещи се в област Ямбол. Доброволците са успели да обходят многократно всички 109 населени места в региона.

/РИ/

