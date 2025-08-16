Американският рапър Шон Кингстън е осъден на 3,5 години затвор заради измамна схема за един милион щатски долара

Рапърът Шон Кингстън е осъден на три години и половина лишаване от свобода, след като беше признат за виновен за измамна схема на стойност един милион щатски долара в Южна Флорида, предаде Асошиейтед прес.

Изпълнителят, чието истинско име е Кишон Пол Андерсън, и майка му, Джанис Елинор Търнър, бяха признати за виновни от федерално жури през март в заговор за извършване на измами. Американският съдия Дейвид Лайбовиц осъди Търнър миналия месец на пет години затвор.

Същият магистрат произнесе и наказанието на Кингстън, който беше незабавно арестуван. Лайбовиц разпореди също така да се насрочи в рамките на 90 дни изслушване за възстановяване на щетите, нанесените от осъдените. Присъдата на Кингстън ще бъде последвана и от три години пробация.

35-годишният рапър и майка му бяха арестувани през май 2024 г., след като специализирани полицейски части влязоха в наетата от Кингстън вила в предградието Форт Лодърдейл. Търнър беше задържана по време на акцията, а рапъра - арестуван във Форт Ъруин, военна база за обучение в пустинята Мохаве в Калифорния, където имаше концерт, припомня Асошиейтед прес.

Според съдебните документи Шон Кингстън е използвал социалните медии от април 2023 г. до март 2024 г., за да придобива луксозни стоки. След като договарял сделките, той канел продавачите в една от скъпите си къщи във Флорида и им обещавал да ги рекламира продуктите в социалните мрежи. Според следователите, когато настъпвал момент за разплащане, Кингстън или майка му изпращали на жертвите фалшиви разписки за луксозните стоки, сред които имало брониран кадилак, часовници и голям LED телевизор, отбелязва Асошиейтед прес.

Когато не си получавали парите, измамените често се свързвали с рапъра и майка му, но или не получавали парите, или сумите постъпвали по сметките им едва след завеждане на дела или намесата на правоприлагащите органи.

Шон Кингстън, роден във Флорида и израснал в Ямайка, стана известен на 17-годишна възраст с хита от 2007 г. Beautiful Girls. В него той използва текста на песента Stand By Me на Бен Кинг от 1961 г. Други негови хитове са Take You There от 2007 г. и Fire Burning от 2009 г., припомня Асошиейтед прес.