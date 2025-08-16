Нова функция на тол системата засича липсата на поставен предпазен колан, съобщиха от АПИ

Нова функция на тол системата засича липсата на поставен предпазен колан, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

От 12 август към МВР се предоставят и доказателствени записи за нов тип нарушение, установено от тол камерите – управление на пътно превозно средство без поставен предпазен колан. От момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този „феномен“ съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя, посочиха от АПИ.

От средата на месец юли в Националното тол управление (НТУ) започна програма от организационно-технически мерки за поетапно въвеждане на нови функции на тол системата в две посоки - повишаване на събираемостта при заплащане на пътните такси и пътната безопасност. В резултат на активната съвместна работа на аналитичната група за обработка на големи данни и сектор „Верификация на нарушенията“ в НТУ е въведен нов тип процес за ефективно противодействие на опити за неплащане на пътни такси чрез множество методи за манипулиране на регистрационния номер на превозното средство. Само за периода от 15 юли до 15 август са установени над 1500 собственици на автомобили с манипулирани регистрационни номера и наложени съответстващи по закон глоби.

Наред с това е развит и усъвършенстван процесът за предоставяне на информация за МВР за целите на установяване на нарушения от тип „Движение в лентата за принудително спиране“. Справката показва, че в периода 18 юли-18 август са представени повече от 1600 доказателствени пакета данни за нарушението, информираха от АПИ.

На дневен ред е също контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, както и предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). Планът и амбициите на екипа на НТУ са тези функционалности да станат факт през следващите няколко месеца, се посочва в съобщението.

В края на юли парламентът прие на второ четене промени в Закона за движение по пътищата, според които общинските камери и камерите на тол системата вече могат да установяват превишена скорост. С измененията се въвежда измерване и контрол на средната скорост по дадени пътни участъци. Според приетите разпоредби електронната система за събиране на пътни такси ще създава доклади и за секционен контрол на средната скорост.