И двата пожара край Варна са загасени, леко пострадал е мъж

И двата пожара край Варна са загасени, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

В местността Сотира е оказана медицинска помощ на мъж, който е получил изгаряния, докато се опитва да потушава огъня в близост до стопанска постройка. Няма опасност за живота му.

Както БТА информира, днес пожарникарите във Варна се бориха с два пожара около града. В района на Аксаково, близо до автомагистрала "Хемус", горяха сухи треви. Там има оставен дежурен екип, който следи обстановката.

Барбекю предизвика пожар в местността Сотира край Варна, като огънят е засегнал и необитаеми постройки.