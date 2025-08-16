Военнослужещи се включват в гасенето на пожара в района на Българово

Военнослужещи от Българската армия се включват в гасенето на пожара, възникнал в района на град Българово, област Бургас, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

В 16:02 часа екипаж от 24-а авиобаза в Крумово с вертолет "Кугър" излетя, за да подпомогне действията на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за гасенето на пожара, възникнал във вилната зона на Българово, се посочва в съобщението.

По разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов помощ на огнеборците за потушаването на огъня ще окажат и военнослужещи от Военноморска база – Бургас, както и екипи на Командването за логистична поддръжка, които ще осигурят водоноски и цистерни с вода.

Както БТА съобщи по-рано, хеликоптер пристигна на място за гасенето на пожара, обхванал местността Лозницата край Българово. Изгорели са къщи – обитаеми и необитаеми, казаха собственици на имоти в района.

Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи за БТА, че има обгазени и евакуирани хора в град Българово. Той добави, че силният вятър затруднява противопожарните екипи.

По-рано днес Община Бургас отправи спешно искане за помощ от военните бази в Крумово и Ново село за изпращане на хеликоптери с цел овладяване на мащабния пожар в Българово. Кметът на града Димитър Николов задейства системата за ранно оповестяване BG-ALERT и отправи призив за евакуация на жителите от застрашените райони.