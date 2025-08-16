Директорът на пожарната в Бургас мобилизира допълнителни екипи за гасене на пожара край Българово

Комисар Николай Николаев, директор на Регионалната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) – Бургас, е разпоредил в гасенето на пожара да се включат екипите на общинските противопожарни служби от Средец, Несебър и Поморие, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас.

Всеки момент се очаква да кацне хеликоптер от Крумово, посочиха от общинския пресцентър. По-рано оттам казаха за БТА, че все още няма точна информация за броя на изгорелите постройки във вилната зона.

Служители на полицията в Бургас евакуират граждани, които все още не са напуснали вилите си.

В момента най-интензивен е пожарът в местността Лозницата.

Кметът на Бургас Димитър Николов съобщи, че пожарът в Българово е на широк фронт. Целият наличен ресурс от Бургас и съседната община Камено е мобилиран, както и огнеборците и противопожарни автомобили от почти цялата област.

Служители на полицията, много доброволци от Българово и Камено също участват в гасенето.