Община Бургас поиска помощ от военните за овладяване на пожара край Българово

Община Бургас е отправила спешно искане за помощ от военните бази в Крумово и Ново село за изпращане на хеликоптери с цел овладяване на мащабния пожар в Българово, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Огънят е възникнал от две обитаеми вили в местността Лозницата, където е пален огън в дворовете. Заради силния вятър пламъците са се разпространили за изключително кратко време в посока град Българово.

Няколко постройки във вилната зона са изгорели.

На мястото са шест пожарни автомобила, както и всички налични водоноски от Бургас. Кметът на града Димитър Николов задейства системата за ранно оповестяване BG-ALERT и отправи призив за евакуация на жителите от застрашените райони.

Кметът и областният управител са на терен и координират дейността на институциите. Включени са и екипи на полицията. Обстановката остава напрегната и динамична, посочиха от Общината.