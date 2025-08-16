Подробно търсене

Община Бургас поиска помощ от военните за овладяване на пожара край Българово

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Снимка: Община Бургас
Българово,  
16.08.2025 15:42
 (БТА)

Община Бургас е отправила спешно искане за помощ от военните бази в Крумово и Ново село за изпращане на хеликоптери с цел овладяване на мащабния пожар в Българово, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Огънят е възникнал от две обитаеми вили в местността Лозницата, където е пален огън в дворовете. Заради силния вятър пламъците са се разпространили за изключително кратко време в посока град Българово.

Няколко постройки във вилната зона са изгорели. 

На мястото са шест пожарни автомобила, както и всички налични водоноски от Бургас. Кметът на града Димитър Николов задейства системата за ранно оповестяване BG-ALERT и отправи призив за евакуация на жителите от застрашените райони.

Кметът и областният управител са на терен и координират дейността на институциите. Включени са и екипи на полицията. Обстановката остава напрегната и динамична, посочиха от Общината.

 

/БИ/

Пожарът край Българово обхвана и борова гора, която е в непосредствена близост до града, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Правят се просеки, за да се пресече пътят на огъня към къщите.

Към 16:11 на 16.08.2025 Новините от днес

