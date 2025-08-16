Възстановено е движението на автомагистрала „Хемус“, където катастрофира автомобил

Възстановено е движението при км 51 на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, където по-рано бе катастрофирал автомобил, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Трафикът се регулираше от служители на „Пътна полиция”.

По-рано за БТА от пресцентъра на МВР-София съобщиха, че на мястото е катастрофирал автомобил. При инцидента няма пострадали.