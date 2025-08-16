Подробно търсене

Възстановено е движението на автомагистрала „Хемус“, където катастрофира автомобил

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Автомагистрала "Хемус". Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Ихтиман,  
16.08.2025 18:51
 (БТА)

Възстановено е движението при км 51 на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, където по-рано бе катастрофирал автомобил, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Трафикът се регулираше от служители на „Пътна полиция”.

По-рано за БТА от пресцентъра на МВР-София съобщиха, че на мястото е катастрофирал автомобил. При инцидента няма пострадали. 

 

/БИ/

