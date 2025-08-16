Бруно Жордао с първа тренировка в ЦСКА

Португалското попълнение на ЦСКА Бруно Жордао днес направи първа тренировка с новите си съотборници. Полузащитникът, който вчера подписа официално с „армейците“, се включи активно в подготовката на тима на тренировъчната база в Панчарево, а преди началото на заниманието бе посрещнат от футболистите и треньорския щаб с традиционния „тунел“.

26-годишният Бруно Жордао има солиден опит в силни европейски първенства. През юношеските си години играе за Униао Лейрия и Брага, като дебютира в мъжкия футбол през 2016 г. за втория тим на Брага. През следващото лято е трансфериран под наем в италианския Лацио, а през 2019 г. е закупен от английския елитен Уулвърхемптън. Впоследствие Жордао играе като преотстъпен последователно за португалския Фамиликао, швейцарския Грасхопърс и за друг тим от родината си – Санта Клара.

През зимния трансферен прозорец на 2024 г. халфът подписва с полския Радомяк, където за сезон и половина натрупва участие в 44 двубоя.