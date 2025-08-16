Подробно търсене

Движението по пътя Видин - Монтана при разклона за Димово е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Движението по пътя Видин - Монтана при разклона за Димово е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил
Движението по пътя Видин - Монтана при разклона за Димово е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил
Снимка: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов (архив)
Видин,  
16.08.2025 18:28
 (БТА)

Движението по главния път Видин - Монтана при разклона за град Димово се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ). 

Трафикът се регулира от полицията. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призоваха от пътната агенция. 

От Областното пътно управление във Видин съобщиха за БТА, че в момента се предприемат действия по изтеглянето на автомобила и почистването на пътното платно. 

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:13 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация