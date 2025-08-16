Движението по пътя Видин - Монтана при разклона за Димово е двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил

Движението по главния път Видин - Монтана при разклона за град Димово се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ).

Трафикът се регулира от полицията. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призоваха от пътната агенция.

От Областното пътно управление във Видин съобщиха за БТА, че в момента се предприемат действия по изтеглянето на автомобила и почистването на пътното платно.