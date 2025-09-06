Парапланерист е паднал върху скали в района на Габрово, оказана му е помощ, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

В района на Габрово парапланерист е паднал вчера върху скали, бил е висящ, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сигналът за инцидента е постъпил малко преди 19:00 часа. Екип на спасителната служба го е прибрал. Човекът е ударил главата си, добави от ПСС.

Относно условията за туризъм днес в планините от спасителната служба посочиха, че те са много добри. Има умерени ветрове по високите части на Стара планина.