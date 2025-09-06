АТА: Тенорът Саймир Пиргу изпълни шедьоври на световната и албанската опера в Широка

Световноизвестният албански тенор Саймир Пиргу изнесе концерт снощи в Широка - село, разположено на около 5 километра западно от Шкодра в Северна Албания, съобщи за БТА албанската новинарска агенция АТА.

Той се изяви под диригентството на маестро Елда Ларо, заедно със симфоничния оркестър на Шкодра и хора на Детския културен център „Куйтим Алия“.

Стотици граждани и туристи преживяха една вълшебна вечер, докато Широка се превърна в гигантска сцена за световни и местни музикални шедьоври.

Пиргу също така изпълни за любителите на изкуството и бисери на албанската оперна музика.

Саймир Пиргу е сред най-ярките звезди на съвременния международен оперен небосклон. Той е бил на всяка голяма международна оперна сцена, включително Метрополитън опера в Ню Йорк, театър „Ла Скала“ в Милано, Виенската държавна опера (Щатсопер), Кралската опера в Лондон.

Миналият ноември тенорът се завърна на сцената на Националния театър за опера и балет в Тирана след 13-годишно отсъствие за „Тоска“ от Джакомо Пучини в ролята на Марио Каварадоси.

Той е вдъхнал живот на главни роли от класическия репертоар, като Родолфо в „Бохеми“, Каварадоси в „Тоска“, Алфредо в „Травиата“ и принц Калаф в „Турандот“.

През септември 2013 г. е удостоен с престижната награда „Pavarotti d'Oro“.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)