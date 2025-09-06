Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението

На 6 септември, денят, в който честваме 140- години от Съединението на България българските политици и общественици отправиха послания за единение.

Заедно можем повече, отколкото всеки един от нас поотделно. Това каза пред БТА по повод днешния празник председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която е официален гост на XIX-ия Международен панаир на традиционните занаяти в Регионалния етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“ край Габрово. Традиционно в деня на Съединението се казва, че само обединени можем да постигнем националните си цели, но има и други послания, които могат да бъдат прочетени от дистанцията на времето. А именно, че българският национален интерес понякога надделява над международната конюнктура, така както е било при нарушаване на Берлинския договор, когато се обединяват Княжество България с Източна Румелия, посочи Киселова.

Историята многократно ни е показала, че единението е най-правилният избор, заяви министър-председателят Росен Желязков в поздравление към гражданите по случай 140 години от Съединението на България, публикувано във фйесбук страницата на правителството. Винаги когато сме заедно и обединяваме усилия с чувство на отговорност за нашето общо бъдеще, пред нас се разкрива онзи хоризонт, който неотклоннo чертае просперитета на България занапред, посочва премиерът.

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие, заяви във Фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност, посочва вицепрезидентът.

Съединението е онази величава дата в българската история, когато народната воля се превръща в могъща сила и заставя родни и чужди политици да се преборят с малодушието, страха и съмненията, правителства и империи да изоставят сметки, кроежи и интереси и да признаят обединението на българите, допълва Илияна Йотова.

България отбелязва днес народно, велико събитие, увенчано с успех, каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави празничната света литургия в храм „Св. Николай Мирликийски“ в брезнишкото село Ребро. В проповедта си главата на православната ни църква каза, че преди 140 години Източна Румелия и Княжество България се съединяват, въпреки съпротивата на официалните власти и великите сили. „На 3 март целокупният народ от всички краища на България почувства тази глътка свобода. Въжделенията на народа ни през тези пет века и на всички онези, които въставаха и загиваха за свободата, се осъществиха на 3 март. И когато юли месец в Берлин великите сили разпокъсаха териториите на България, нашите предци не се примириха“, припомни патриархът. Според него те постигат това със смелост, любов и стремеж към единство, единение и обединение.

Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Шести септември е дата, която дава възможност освен за политическо и териториално обединение на страната, да се извърши единение на българския народ. Това каза пред журналисти Румен Христов, председател на Съюза на демократичните сили. Според мен това е важно начало за възхода на България, за което сме благодарни на тези, които осъществиха това дело, добави той.

Свободата има смисъл само тогава, когато сме обединени. Съединението от 1885 г. е доказателство, че българите могат да се изправят срещу всяка сила, когато става дума за свобода и независимост. Това написаха от партия "Продължаваме промяната" във Фейсбук страницата си по повод 140 години от Съединението на България.

Шести септември е дата, на която много сили в България и в чужбина искат да ни разделят, но ние, българите трябва да покажем отпор и да бъдем сигурни, че сме най-силни, когато сме заедно. Това каза пред журналисти Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“. Мирчев присъства на церемония за отбелязването на 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и поднесе цветя пред костницата на Княз Александър Първи Батенберг.

Време е да осъзнаем, че заедно можем всичко, написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България. "Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство", написа Костадинов.

Съединението е новото начало за българската държава. Нашата мисия днес е да върнем държавата на хората и да я направим силна отново, заяви лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

Духът на Съединението е нужен повече от всякога, посочиха от парламентарната група на "БСП - Обединена левица" по повод 140 години от Съединението на България. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа", се казва в съобщението.

„Шести септември е повече от историческа дата – това е урок по воля, решимост и любов към Родината“, заяви председателят на Националняи съвет на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“ и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по повод 140-ата годишнина от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.По думите му силата на националния дух не зависи от външни обстоятелства, а от ясна кауза, посока и хора с усет за съдбините на народа. „Съединението не е просто акт от миналото – то е доказателство, че когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща“, каза Зафиров.

Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко, написа лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България. „Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях“, заяви той. „Честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате“, написа също Трифонов.

Обединени заедно ще постигнем много повече, написаха от парламентарната група на партия „Има такъв народ“ (ИТН) на страницата си във Фейсбук. Съединението на България от 1885 г. е един от най-великите политически актове в нашата история. Днес отново трябва да си спомним притчата за Кубрат и синовете му, чието послание преминава през времето, за да ни върне посоката и да ни припомня, че обединени заедно - ще постигаме много повече, посочват от ИТН.

Нека този празник да бъде извор на вдъхновение и днес – за да изграждаме общество на равни възможности, свобода и справедливост, където всеки гражданин, независимо от своята вяра, етнос или убеждения, намира своето място и признание. Това написаха от „Алианс за права и свободи“ (АПС) в страницата си във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България. Съединението е пример за дързост и национално достойнство, за обща воля и решителност, постигнати със силата на българския дух. То сега ни напомня, че истинските победи са възможни, когато сме обединени около ценности и тогава различията не са пречка, посочиха от АПС.

В днешни времена, повече от всякога, България се нуждае от това да има национален идеал, който да обедини народа. Защото само заедно можем да преборим хората, които вече десетилетия грабят държавата и се опитват да продадат бъдещето ни. Това написа лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България. Съединението укрепва самочувствието на българския народ. Той се изпълва с амбицията сам да твори своята историческа съдба! Може да го направи и сега, заяви Радостин Василев.

На 6-и септември почитаме делото на смелите българи, които с кръв и воля съединиха Родината. Те не говореха – действаха. Това написаха от партия „Величие“ на страницата си във Фейсбук по повод 140-ата годишнина от Съединението на България. Днес наш дълг е да пазим тяхното дело и да върнем Величието на България, допълват още от партията.

Нека помним уроците на историята и да работим неуморно за едно обединено, достойно и силно бъдеще на България, посочва министърът на външните работи Георг Георгиев в поздравление по повод 140 години от Съединението на България. Днес, в условията на глобални предизвикателства и нестабилна международна среда, духът на Съединението е по-актуален от всякога. Единството и солидарността, както в рамките на страната ни, така и с нашите партньори в Европейския съюз и международната общност, са ключът към мира, сигурността и просперитета, казва Георгиев в поздравлението си публикувано в сайта на МВнР.

Шести септември е урок за всички, че в далеч по-трудни времена нашите деди са успели да преодолеят политическите си различия и междуличностни противоречия в името на общия идеал, каза пред журналисти министърът на правосъдието Георги Георгиев. Той участва в церемония за отбелязване на 140 години от Съединението на България, която се състоя пред костницата на княз Александър Първи Батенберг в София. Днес трябва да равняваме нрава си, не да чертаем разделителни линии. Това не означава да сме съгласни по всички въпроси, а напротив – да спорим, да отстояваме различията, но да имаме един общ идеал и този идеал да е силна и просперираща България, добави министър Георгиев.

Вярвам, че имаме силите да бъдем обединени, каза кметът на София Васил Терзиев на церемония по повод Съединението на България. Ясно е, че когато ние вървим заедно напред, минаваме заедно като общество пред общи или лични предизвикателства, можем да построим това бъдеще, което всички желаем за децата ни. Това е най-чистият начин да отдадем почит на тези велики хора, които са се жертвали – не само през церемониалност, а през личния избор на всеки от нас, всеки ден, да търсим какво ни обединява, вместо да чертаем разделни линии. Трудно е, и на тях им е било трудно, вероятно много по-трудно, но те са избрали да се жертват в името на това бъдеще, допълни кметът Терзиев.

С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.