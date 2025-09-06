Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем, каза президентът Румен Радев в словото си по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в Пловдив.

Вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци – България свободна, демократична, справедлива, просперираща, допълни той. Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата, посочи президентът.

Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависило от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде, ще излезем от комфорта на малодушието, каза още Румен Радев.

140 години ни делят от онзи септември, когато българският народ взе съдбата си в свои ръце и заличи границите, начертани от Великите сили на Берлинския конгрес. Граници против волята на нашия народ, защото по волята на Великите сили повече от милион българи, едва вкусили от свободата след руската победа над Османската империя, бяха върнати отново под властта на султана, допълни държавният глава.

Дейците на Съединението поправиха тази историческа несправедливост. Възродена България показа на цяла Европа как цивилизовано, без насилие, движен от високите си идеали, нашият народ открито заявява своя суверенитет и отстоява своята идентичност, каза още Румен Радев.

Той определи Съединението като триумф на народната воля над цинизма на Великите сили, победа на дръзките над конформистите и допълни, че и тогава е имало немалко чуждопоклонници, келепирджии и сеирджии, примирени с Берлинския диктат. Но влакът на историята ги подмина. Днес същият този влак ускорява своя ход, каза още президентът.

140 години след Съединението българите отново се жалват от деребеите, а Великите сили отново спорят за сфери на влияние. Времената са критични и трябва да признаем, че има политически брокери, готови да похарчат нашето бъдеще, за да си купят чужда благословия, да харижат суверенитета, хазната, дори нашата идентичност - всичко онова, за което се бореха Левски, Бенковски, Ботев и Захари Стоянов и всички сподвижници на Съединението, категоричен беше Румен Радев.

Президентът се обърна към събралите се пред паметника на Съединението в Пловдив с въпроса: "Ще оставим ли България на деребеите" и сам отговори с "Не". Няма да позволим по никакъв начин да се търгува със съдбите ни, каза Румен Радев.

На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, министри, депутати, общински съветници и др.