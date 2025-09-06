С историческа възстановка членове на комитет "Родолюбие" пресъздадоха в Пловдив събитията от 6 септември 1885 г.

С историческа възстановка членове на комитет "Родолюбие" пресъздадоха пред Военния клуб на площад „Централен“ в Пловдив събитията от 6 септември 1885 г.

Преди 140 години войски, командвани от майор Данаил Николаев, чета начело с Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив и без да срещат съпротива свалят правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Без военни действия осъществяват Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Беше прочетена и прокламацията за Съединението. С прокламация се обявяват и членовете на новото временно българско правителство.

По традиция участниците във възстановката преминаха по главната улица в Пловдив под звуците на каба гайда и се хванаха на хоро.

В 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на тържествата по повод 140 години от Съединението и Празника на Пловдив, където ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.