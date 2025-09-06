Подробно търсене

С историческа възстановка членове на комитет "Родолюбие" пресъздадоха в Пловдив събитията от 6 септември 1885 г.

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Пловдив,  
06.09.2025 20:24
 (БТА)

С историческа възстановка членове на комитет "Родолюбие" пресъздадоха пред Военния клуб на площад „Централен“ в Пловдив събитията от 6 септември 1885 г.

Преди 140 години войски, командвани от майор Данаил Николаев, чета начело с Чардафон Велики, установяват контрол над Пловдив и без да срещат съпротива свалят правителството и генерал-губернатора Гаврил Кръстевич. Без военни действия осъществяват Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Беше прочетена и прокламацията за Съединението. С прокламация се обявяват и членовете на новото временно българско правителство.

По традиция участниците във възстановката преминаха по главната улица в Пловдив под звуците на каба гайда и се хванаха на хоро. 

В 20:30 часа на площад „Съединение“ пред едноименния паметник е кулминацията на тържествата по повод 140 години от Съединението и Празника на Пловдив, където ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

 

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

06.09.2025 09:49

Да бъдем единни, призовават българските политици в Деня на Съединението

На 6 септември, денят, в който честваме 140- години от Съединението на България политиците отправиха послания за единение. Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие, заяви във Фейсбук вицепрезидентът Илияна Йотова. Заедно можем да възстановим изтънялата тъкан на обществените отношения и разпадащата се държавност, посочва вицепрезидентът.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:40 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация