Нека Съединението бъде извор на вдъхновение и днес – за да изграждаме общество на равни възможности и справедливост, написаха от АПС

Биляна Иванова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, Архив
София,  
06.09.2025 15:24
Нека този празник да бъде извор на вдъхновение и днес – за да изграждаме общество на равни възможности, свобода и справедливост, където всеки гражданин, независимо от своята вяра, етнос или убеждения, намира своето място и признание. Това написаха от „Алианс за права и свободи“ (АПС) в страницата си във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

Съединението е пример за дързост и национално достойнство, за обща воля и решителност, постигнати със силата на българския дух. То сега ни напомня, че истинските победи са възможни, когато сме обединени около ценности и тогава различията не са пречка, посочиха от АПС. 

Те добавиха, че със Съединението българският народ е показал, че силата на националния идеал и решимостта за свобода и единство могат да преодолеят всякакви препятствия. „Да пазим паметта за Съединението, защото то е символ на дързост, единство и национална чест“, призоваха от „Алианс за права и свободи“.

На 6 септември, денят, в който честваме 140 години от Съединението на България българските политици и общественици отправиха послания за единение.

 

