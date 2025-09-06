Подробно търсене

Носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, поставили България над всичко, написа Слави Трифонов по повод Съединението

Биляна Иванова
Носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, поставили България над всичко, написа Слави Трифонов по повод Съединението
Носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, поставили България над всичко, написа Слави Трифонов по повод Съединението
Стоп кадър: Телевизия 7/8
София,  
06.09.2025 15:35
 (БТА)

Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко, написа лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

„Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях“, заяви той. „Честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате“, написа също Трифонов.

На 6 септември, денят, в който честваме 140 години от Съединението на България българските политици и общественици отправиха послания за единение.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:04 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация