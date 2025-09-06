Носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, поставили България над всичко, написа Слави Трифонов по повод Съединението

Тогавашните българи са показали как се прави. И не забравяйте, че ние носим в себе си кръвта на онези горди и смели хора, които са поставили България над всичко, написа лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България.

„Сигурен съм – всъщност абсолютно убеден съм – че и ние можем като тях“, заяви той. „Честит празник на вас, на вашите семейства и на всички, на които държите и които обичате“, написа също Трифонов.

На 6 септември, денят, в който честваме 140 години от Съединението на България българските политици и общественици отправиха послания за единение.