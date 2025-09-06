Да бъдем днес заедно в РЕМО „Етър“ за мен е удоволствие и връщане назад в спомените, каза Наталия Киселова

В този паметен за България ден за мен е удоволствие да бъда заедно с вас в Регионален етнографски музей на открито (РЕМО) „Етър“. Това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова по време на официалното откриване на XIX Международен панаир на традиционните занаяти, който се провежда в музея под нейния патронаж. Тя отбеляза, че РЕМО „Етър“ с годините е станал още по-красив и подреден.

Киселова подчерта, че хората, дошли на събитието с децата си, ще създадат прекрасни спомени „не само от захарното петле или кафето на пясък, или от ножовете, които майсторите коват, и иконите, които изписват“. Те ще си отнесат важен урок – че с ръцете си човек твори, но зад всяко творение стоят труд, усилия и усърдие. „Да аплодираме тези майстори, които с ръцете си показват колко лесно изглежда на пръв поглед всяко произведение. Да им пожелаем успех, и надпреварата да покаже, че след труда и усилията красотата е онова, което остава“, добави председателят на парламента.

Наталия Киселова напомни, че днешният ден е паметен, защото преди 140 години „шепа смели хора – преживели Освобождението, заедно с други съмишленици – решават да продължат борбата за национално обединение“. Тя подчерта, че този ден ни напомня, че само заедно можем да постигнем целите, които си поставяме.

На официалното откриване присъстваха още кметът на община Габрово Таня Христова, зам.-председателят на Народното събрание Николета Кузманова, народни представители, областният управител на Габрово Мария Башева – Венкова, изпълнителният директор на Регионален център – София ЮНЕСКО Ирена Тодорова, представители на посолства, държавни и международни институции. Събитието беше открито от директорката на музей „Етър“ проф. д-р Светла Димитрова и кмета на Габрово Таня Христова.