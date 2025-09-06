Подробно търсене

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще посети Узбекистан

Кремена Младенова
Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще посети Узбекистан
Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще посети Узбекистан
снимка: AP Photo/Jacquelyn Martin
Ташкент,  
06.09.2025 15:48
 (БТА)

Президентът на Международната федерация по футбол (ФИФА) Джани Инфантино ще посети Узбекистан, съобщиха от местната футболна асоциация.

"По покана на Футболната асоциация на Узбекистан, президентът на ФИФА Джани Инфантино ще посети страната, за да обсъди проекти, насочени към по-нататъшно развитие на футбола в Узбекистан, да се запознае с Националния футболен център и да гледа финала в Лигата на нациите в Централна Азия, информираха от узбекистанската централа в социалните мрежи.

От 29 август до 8 септември страната е домакин на турнира. Финалният мач ще противопостави националния отбор на Узбекистан срещу тима на Иран. Двубоят ще се проведе на 8 септември на стадион "Олимпик" в Ташкент.

/КМ/

Свързани новини

30.08.2025 13:00

Легендата Христо Стоичков в подкаста на БФС: "Съдбата реши да не играя с Трифон Иванов в Барселона"

Стоичков се върна и към мача с Ла Роха от Евро 96, не пропусна да си спомни незабравимия Трифон Иванов - за изложбата, посветена на сърцатия защитник, поместена в неговата Зала на славата в София, както и за възможността да играе с него в Барселона, която така и не се реализира.
22.08.2025 10:12

Президентът на ФИФА Джани Инфантино осъди безредиците по трибуните по време на мача от Копа Судамерикана между Индепендиенте и Универсидад

Президентът на ФИФА Джани Инфантино осъди безредиците по трибуните по време на мача от осминафиналите за Копа Судамерикана между аржентинския Индепендиенте и чилийския Универсидад де Чили. Мачът беше прекратен при резултат 1:1 в 62-ата минута.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:05 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация