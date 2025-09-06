С поднасяне на венци и цветя пловдивчани почетоха паметта на Захари Стоянов и майор Райчо Николов

Честванията по повод празника на Пловдив и 140 години от Съединението продължиха с тържествено полагане на венци и цветя на паметната плоча на майор Райчо Николов до площад “Римски стадион”, както и на паметника на Захари Стоянов в Градската градина. Преди това Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на Негово Високопреосвещенство Пловдивския Митрополит Николай отслужи тържествен молебен по повод националния празник и празника на града.

Тържествено слово за живота и делото на майор Райчо Николов произнесе Стоян Иванов, директор на Историческия музей в Пловдив.

Той разказа как майор Райчо Николов при пристигането си в Пловдив купува чифлик, в който премества своето семейство. Днес на мястото на този чифлик се намира хотел Тримонциум. Присъстващите чуха историята за смъртта на капитан Райчо и си припомниха неговата готовност за саможертва. “Той ще остане в паметта ни като човек, отдаден изцяло на отечеството“, каза Стоян Иванов.

След това присъстващите отдадоха почит, а цветя и венци поднесоха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева, районни и заместник-кметове на града.

Малко по-късно пред паметника в Градската градина на Пловдив беше почетена паметта и на Захари Стоянов.

Тържествено слово за историята на живота и делото му произнесе историкът доц. Стефан Шивачев. “По време на великата епоха на българското Възраждане, Пловдив е оня светилник на българския дух, който дава възможност за историческа изява на онези големи българи, които донасят свободата и строят основите на Нова България”, каза Шивачев.

Той разказа, че с пристигането си в Пловдив Захари Стоянов поема редакторството на либералния вестник “Независимост”. Заема се с нелеката задача да възкреси историята на Априлската епопея. Тук в Пловдив Захари Стоянов написва първия том на “Записките по българските въстания”, с които оставя името си в златния фонд на българската литература.

Той се включва в кръга на старите войводи, които кроят планове за нова комитетска мрежа и Съединение. Избран е за председател на тайния Българо-македонски комитет, който си поставя за задача освобождението на Македония и съединението ѝ с Източна Румелия и Княжество България, посочи още доц. Шивачев.

“Благодарение на реализма на Захари Стоянов след месец комитетът се преобразува в Български таен централен революционен комитет с цел да осъществи Съединението на двете български държави - Източна Румелия и Княжество България”, каза историкът пред присъстващите.

Честванията на празника в Пловдив ще продължат довечера с музикална програма, традиционна възстановка на събитията от 6 септември 1885 година от комитет „Родолюбие“ и тържествена проверка заря.