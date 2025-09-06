Хърватия няма да изпраща войници в Украйна чрез Коалицията на желаещите, заяви хърватският премиер

Различните държави имат различни форми на предоставяне на помощ на Украйна, заяви хърватският премиер Андрей Пленкович по време на посещението си в северния хърватски град Вировитица вчера. Той потвърди, че хърватските войници няма да отидат в Украйна и че подобна позиция е ясна от години, съобщават хърватските медии.

„Твърдението на президента Зоран Миланович, че правителството и парламентът са готови да го направят, не е вярно. Ние, като държава и правителство, а вярваме, че и по-голямата част от хърватския народ споделя тази позиция, сме солидарни с Украйна като жертва на руската агресия и политиката на (руския президент Владимир) Путин. Досега сме предоставили на Украйна 14 пакета военна помощ и ще продължим тази подкрепа. Изпращането на войски в Украйна не е единственият начин за помощ. Имате страни като Полша и Италия, които също са в Коалицията на желаещите, както Хърватия, но и те не изпращат войници“, заяви Пленкович.

Коментирайки изявлението на Путин, че Русия ще разглежда западните военни сили, разположени в Украйна, като легитимни цели, Пленкович каза, че „това изречение описва по най-добрия възможен начин защо сигурността на Украйна е важна за цяла Европа“.