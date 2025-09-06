Паметник на генерал Владимир Вазов беше открит в София в Деня на Съединението на България, съобщават инициаторите на събитието "Сиела Норма“.

Те информират, че паметникът се намира на булевард "Владимир Вазов“ при ъгъла с ул. "Панайот Хитов” и е дело на скулптора Борис Борисов, автор и на знаковата за София скулптура на Алеко Константинов на бул. "Витоша".

По думите им на откриването са присъствали кметът на София Васил Терзиев, министърът на правосъдието Георги Георгиев, заместник-министърът на културата Тодор Чобанов, общинският съветник Борис Бонев, потомци на рода Вазови в лицето на Григорий Вазов, общественици и военни.

От "Сиела Норма“ посочват, че церемонията е била модерирана от журналистката Ива Дойчинова, а след официалните слова паметникът е бил осветен от представители на Българската православна църква.

"С откриването на паметника името на генерал Владимир Вазов остава трайно вплетено в облика на София – като военачалник, прославил България, и като кмет, оставил ярка следа в развитието на столицата“, коментират още от "Сиела Норма".

Генерал-лейтенант Владимир Вазов (1868–1945) е брат на писателя Иван Вазов и един от най-изтъкнатите български военачалници. Като командир на 9-а Плевенска дивизия по време на Първата световна война той остава в историята с успешната отбранителна операция при Дойран, призната дори от противниковите командващи за образец на военно изкуство.

След войната генерал Вазов се посвещава на обществения живот. Като кмет на София (1926–1932) поставя основите на ключови инфраструктурни проекти – разширяване на електрификацията и водоснабдяването, строителство на училища и болници, благоустрояване на улици и паркове. Управлението му се отличава с модернизаторски дух и дългосрочна визия за столицата.

/ТДЦ