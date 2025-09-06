Защитникът на Нюкасъл Дан Бърн каза, че всички играчи в тима са демонстрирали само уважение към напусналия нападател Александър Исак

Защитникът на Нюкасъл Дан Бърн настоя, че всички играчи в тима са демонстрирали само уважение към напусналия нападател Александър Исак.

Исак на практика стачкува на "Сейнт Джеймс Парк", за да принуди ръководството да му позволи преминаването в Ливърпул, като рекордният за Великобритания трансфер от 125 милиона британски лири най-накрая беше финализиран в последния ден на прозореца.

Феновете на Нюкасъл се обърнаха срещу него, което Бърн разбира, но централният халф разкри, че бившите му съотборници са били много по-снизходителни.

"Съвсем естествено е, Алекс е може би един от тримата най-добри нападатели в света в момента и като фен на Нюкасъл, очевидно бих искал той да остане. Но знам, че такъв е футболът . . . има играчи, които са идвали и си отивали от Нюкасъл преди", каза бранителят.

"Алекс е мой приятел в края на краищата, така че беше трудна ситуация, но се радвам, че той получава трансфер, който е искал. Той пусна съобщение в чата, че си тръгва и благодари за спомените и момчетата отговориха позитивно. Мисля, че Алекс получава това, което иска, и сега ние просто трябва да се съсредоточим и да направим каквото можем с футболистите, които имаме", добави Бърн.

Сагата с Исак повлия на старта на сезона на Нюкасъл, тъй като тимът е без победа в три мача от Висшата лига, но Бърн казва, че ситуацията ги е направила "по-сплотен екип".

"Това наистина ни сближи. Мисля, че понякога може да е разочароващо, защото всичко беше толкова позитивно миналия сезон, така че това малко помрачи блясъка. Достатъчно дълго съм във футбола, за да разбера, че за един играч кариерата е кратка и има неща, които иска да постигне", добави той, цитиран от ДПА.

В момента вниманието на Бърн е насочено към националния отбор на Англия и се надява той и неговите съотборници да увеличат шансовете си за Световното първенство след квалификациите срещу Андора и Сърбия. Повиквателната му в отбора на Томас Тухел през март дойде като изненада, но сега той е фокусиран върху това да лети за Северна Америка следващото лято.

"Опитвам се да отида с нагласата, че оставям абсолютно всичко и не съжалявам за нищо. Колкото повече лагери имам, толкова повече увереност получавам. В личен план вероятно играя най-добрия футбол в кариерата си. Намирам се в добра физическа и психическа форма, готов съм за предизвикателството. В първия ми лагер дори не мислех за Световното първенство. Но сега съм на трети лагер и искам да изпълня това, което старши треньорът изисква от мен в отбора, и да играя възможно най-добре, за да бъда избран за тези лагери", коментира защитникът.