Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Сърбия

Ива Кръстева
снимка: БФТенис архив
Куршумлийска Баня, Сърбия,  
06.09.2025 13:49
Българката Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Стаматова отстъпи пред втората в схемата представителка на домакините Драгиня Вукович с 1:6, 1:6 за 42 минути.

Стаматова не е играла за титла на сингъл във веригата на Международната федерация по тенис ITF от октомври 2023 година във Бад Валтерсдорф. 

По-късно днес на финала на двойки българките Дария Великова и Алекса Каратанчева излизат срещу поставените под номер 1 представителки на домакините Андреа Обрадович и Наталия Сенич.

18-годишната Каратанчева и 21-годишната Великова се стремят към първа титла на двойки в състезание при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF. 

Свързани новини

05.09.2025 16:40

Юлия Стаматова достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Сърбия

Българката Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 6 Стаматова спечели срещу четвъртата в схемата Аугустина Хлъпац
04.09.2025 17:14

Стаматова достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Куршумлийска Баня

Българката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 6 Стаматова надделя над сънародничката си Мелис Расим със 7:5, 6:4. Друга
02.09.2025 17:51

Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Сърбия, Великова и Расим отпаднаха

Българката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 6 Стаматова надделя над сънародничката си Мелис Расим със 7:5, 6:4. Друга

