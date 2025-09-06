Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнир по тенис в Сърбия

Българката Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Стаматова отстъпи пред втората в схемата представителка на домакините Драгиня Вукович с 1:6, 1:6 за 42 минути.

Стаматова не е играла за титла на сингъл във веригата на Международната федерация по тенис ITF от октомври 2023 година във Бад Валтерсдорф.

По-късно днес на финала на двойки българките Дария Великова и Алекса Каратанчева излизат срещу поставените под номер 1 представителки на домакините Андреа Обрадович и Наталия Сенич.

18-годишната Каратанчева и 21-годишната Великова се стремят към първа титла на двойки в състезание при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.