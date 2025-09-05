Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за финала на двойки на турнир по тенис в Куршумлийска Баня

Българките Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Великова и Каратанчева надделяха над Аугустина Хлъпац (Аржентина) и Кристина Почтовик (Украйна) с 6:3, 6:3 за 79 минути. Те наваксаха изоставане от ранен пробив и взеха първия сет със серия от три поредни гейма. Във втората част българките дръпнаха с 4:1 и запазиха преднината си до края.

Така в спора за трофея утре те ще срещнат поставените под номер 1 представителки на домакините Андреа Обрадович и Наталия Сенич.

18-годишната Каратанчева и 21-годишната Великова се стремят към първа титла на двойки в състезание при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.