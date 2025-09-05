Подробно търсене

Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за финала на двойки на турнир по тенис в Куршумлийска Баня

Димитър Вельов
Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за финала на двойки на турнир по тенис в Куршумлийска Баня
Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за финала на двойки на турнир по тенис в Куршумлийска Баня
Дария Великова снимка: Димитър Вельов/БТА, архив
Куршумлийска Баня, Сърбия,  
05.09.2025 17:14
 (БТА)

Българките Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Великова и Каратанчева надделяха над  Аугустина Хлъпац (Аржентина) и Кристина Почтовик (Украйна) с 6:3, 6:3 за 79 минути. Те наваксаха изоставане от ранен пробив и взеха първия сет със серия от три поредни гейма. Във втората част българките дръпнаха с 4:1 и запазиха преднината си до края.

Така в спора за трофея утре те ще срещнат поставените под номер 1 представителки на домакините Андреа Обрадович и Наталия Сенич.

18-годишната Каратанчева и 21-годишната Великова се стремят към първа титла на двойки в състезание при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF. 

 

/ДВ/

Свързани новини

04.09.2025 17:14

Стаматова достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис в Куршумлийска Баня

Българката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 6 Стаматова надделя над сънародничката си Мелис Расим със 7:5, 6:4. Друга
04.09.2025 16:25

Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за полуфиналите на двойки на турнир по тенис в Сърбия

Българките Дария Великова и Алекса Каратанчева се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Великова и Каратанчева надделяха над Мелис Расим (България) и
03.09.2025 15:41

Кръстенова продължи победната си серия на турнира по тенис в Куршумлийска Баня, Каратанчева отпадна

Българката Галена Кръстенова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 6 Стаматова надделя над сънародничката си Мелис Расим със 7:5,
02.09.2025 17:51

Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис в Сърбия, Великова и Расим отпаднаха

Българката Юлия Стаматова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставената под номер 6 Стаматова надделя над сънародничката си Мелис Расим със 7:5, 6:4. Друга

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:51 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация