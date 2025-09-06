Дария Великова и Алекса Каратанчева допуснаха поражение на финала на двойки на турнир по тенис в Куршумлийска Баня

site.btaДария Великова и Алекса Каратанчева допуснаха поражение на финала на двойки на турнир по тенис в Куршумлийска Баня
Българките Дария Великова и Алекса Каратанчева загубиха на финала на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.
Великова и Каратанчева отстъпиха пред поставените под номер 1 представителки на домакините Андреа Обрадович и Наталия Сенич с 3:6, 1:6 за 64 минути.
Българките започнаха мача с пробив и взеха аванс от 2:0, след което сръбските тенисистки направиха обрат с пет поредни гейма - 5:2. От тук до края на двубоя Обрадович и Сенич доминираха и без проблеми стигнаха до крайния успех.
18-годишната Каратанчева и 21-годишната Великова все още нямат титла на двойки в състезание при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.
По-рано днес българката Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира в Куршумлийска баня.
/ИК/
