Десислава Пеева
Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за мъжа, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз
БТА, София (6 септември 2025) Софийският градски съд гледа мярка за неотклонение на Даниел Терзиев, който е привлечен в качеството на обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Терзиев на 2 септември е привел в движение трамвайна мотриса по линия 22, в следствие на което превозното средство дерайлира, в посока улица „Иван Асен“, до подлеза при Румънското посолство. Деянието е извършено в изпитателен срок, като обвиняемият вече е осъждан за кражба.Снимка: Никола Узунов/БТА (ЛФ)
София,  
06.09.2025 14:39
 (БТА)

Софийският градски съд постанови „задържане под стража“ за мъжа, обвиняем за повреда на железопътен състав, предназначен за масов превоз. Решението на съда подлежи на обжалване.

На 2 септември 2025 г. около 5:00 ч. трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира на столичното кръстовище на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“. В инцидента нямаше пострадали хора, нанесени бяха материални щети.

Предвиденото наказание по закона е от пет до 15 години лишаване от свобода.

/МК/

