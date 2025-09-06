Възпоменателни митинги за смъртоносната железопътна катастрофа в прохода Темпе ще се състоят в Гърция днес

В Гърция за днес са планирани митинги във връзка с железопътната катастрофа в прохода Темпе през 2023 г., при която загинаха 57 души, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

Мария Каристиану, председател на Асоциацията на жертвите на катастрофата, призова гражданите да „излязат на улицата, без политически партии или интереси, само за общото благо“.

В Атина основният митинг е насрочен за 19:00 часа на площад "Синтагма", като се очакват събирания да има и в други градове в Гърция.

Станция Синтагма на атинското метро ще бъде затворена от 16:00 часа днес до неделя сутринта, като влаковете ще преминават без да спират.

Демонстрациите съвпадат с речта на премиера Кириакос Мицотакис на Международния панаир в Солун тази вечер.

В публикация в социалните мрежи Мария Каристиану подчерта правото на „живот, справедливост, безопасност, любов, светлина, кислород, мечти и надежда“, като призова за единство, почитане на паметта и по-строги мерки за безопасност.

Гръцки следователи приключиха разследването на катастрофата в прохода Темпе, където през февруари 2023 г. се блъснаха пътнически и товарен влак, движещи се в противоположни посоки по една и съща линия, а 57 души загинаха.

Приключването на разследването отваря път за начало на съдебния процес, в рамките на който са повдигнати обвинения на 36 души. Очаква се делото да започне през есента.

Срещу бившия министър на транспорта Костас Караманлис е образувано отделно дело.