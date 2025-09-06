Подробно търсене

Възпоменателни митинги за смъртоносната железопътна катастрофа в прохода Темпе ще се състоят в Гърция днес

София Ангелова
Възпоменателни митинги за смъртоносната железопътна катастрофа в прохода Темпе ще се състоят в Гърция днес
Възпоменателни митинги за смъртоносната железопътна катастрофа в прохода Темпе ще се състоят в Гърция днес
Катастрофата в прохода Темпе, Гърция, през 2023, Снимка: Красимир Николов
Атина,  
06.09.2025 15:07
 (БТА)

В Гърция за днес са планирани митинги във връзка с железопътната катастрофа в прохода Темпе през 2023 г., при която загинаха 57 души, съобщи гръцкото издание „Катимерини“.

Мария Каристиану, председател на Асоциацията на жертвите на катастрофата, призова гражданите да „излязат на улицата, без политически партии или интереси, само за общото благо“.

В Атина основният митинг е насрочен за 19:00 часа на площад "Синтагма", като се очакват събирания да има и в други градове в Гърция.

Станция Синтагма на атинското метро ще бъде затворена от 16:00 часа днес до неделя сутринта, като влаковете ще преминават без да спират.

Демонстрациите съвпадат с речта на премиера Кириакос Мицотакис на Международния панаир в Солун тази вечер.

В публикация в социалните мрежи Мария Каристиану подчерта правото на „живот, справедливост, безопасност, любов, светлина, кислород, мечти и надежда“, като призова за единство, почитане на паметта и по-строги мерки за безопасност.

Гръцки следователи приключиха разследването на катастрофата в прохода Темпе, където през февруари 2023 г. се блъснаха пътнически и товарен влак, движещи се в противоположни посоки по една и съща линия, а 57 души загинаха. 

Приключването на разследването отваря път за начало на съдебния процес, в рамките на който са повдигнати обвинения на 36 души. Очаква се делото да започне през есента.

Срещу бившия министър на транспорта Костас Караманлис е образувано отделно дело.

/СУ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:33 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация