Дариха ръчно извезано знаме на кмета на Пловдив по повод 140 години от Съединението

По повод 140-ата годишнина от Съединението на България Елисавета Георгиева, учител и майстор в изработването на исторически знамена, дари специално изработено ръчно извезано знаме на Съединението на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Това съобщиха от общинската администрация.

Знамето е изработено със сърмен конец изцяло на ръка по технологията на Райна Княгиня и е посветено на едно от най-славните събития в българската история – Съединението на Княжество България и Източна Румелия, каза Георгиева. На знамето са извезани надписът „Съединението прави силата“, два лъва, рози, дъбов венец и кръст – знаци на силата, вярата и обединението на българския народ. Изработката на знамето е отнела 496 часа, като в творческия процес Георгиева се е консултирала с експерти, историци и изследователи.

"За мен е изключително голяма гордост, че го посрещаме именно в Община Пловдив. Нека тези думи „Съединението прави силата“ не са само думи, а последващи действия“, заяви кметът Костадин Димитров.

Георгиева до момента е създала 27 знамена, от които 24 са дарени на исторически и културни институции в страната и чужбина.

Тържествата в Пловдив, посветени на годишнината от Съединението, започнаха тази сутрин с тържествен молебен в катедралния храм „Успение Богородично“.