Вили Саньол: "Помня добре 1993-а година и Емил Костадинов, сега нямате такива играчи, но сте организиран отбор"

Селекционерът на грузинския национален отбор Вили Саньол заяви, че ще направи промени за мача с България утре – втори за двете страни в Световните квалификации. Но отказа да посочи един футболист от българския състав като опасност, като се фокусира върху опасните елементи в колективното представяне.

И двата отбора загубиха първите си мачове - Грузия с 2:3 от Турция в четвъртък, а няколко часа по-късно и българите от Испания с 0:3. Утре от 16:00 часа на стадион "Борис Пайчадзе" двата отбора ще се опитат да вземат първи точки.

"Преди три години играхме пак в Лигата на нациите, като за нас се получи много хубав мач в Разград, и тука също, но не завърши както исках. Мисля, че сега отборът на България е по-структуриран и по-добре организиран от тогава. Гледах последните ви мачове с Република Ирландия, с Беларус“, каза Саньол, като започна с връщане към 2022-а година. Грузинците спечелиха с 5:2 тогава, а 0:0 завърши срещата в Тбилиси. Тогава начело на българския тим беше сегашният президент на БФС Георги Иванов, тогава като технически директор на централата. Мачът обаче ще се запомни с инцидент с автобуса на тима, при който много лошо пострада халфът Тодор Неделев.

"От последните мачове, които гледах, само един футболист не мога да отлича. По-скоро ме впечатляват бързи атаки, когато започват висока преса и го правят добре".

Дали е възможно обаче грузинците да подценят България, която няма добри резултати в последно време, беше следващото питане към френския специалист.

"Ако играем така както с Турция в първите минути, може да имаме проблеми. Но аз в последните дни взех нещата и говорих на играчите. Французин съм и знам, че отборът ви не е като 1993-а година, помня Емил Костадинов, но има интересни играчи. Може би нямат големи имена, но играят добре и организирано и ще ни бъде трудно“, допълни Саньол.

Той беше изгонен от съдията на мача с Турция в четвъртък (2:3) и сега няма да бъде до тъч-линията, за което каза: "Не е лесно да не съм пейката, защото аз съм мениджър и понякога е нужно да взема решения на място и в момента. Да, избухнах и моя грешка. Но не съм съгласен с новия модерен футбол, в който не можем да си обясним решенията и вижданията. И бях отстранен от съдията. Сега разликата е, че ще бъда на трибуните, но няма да си плащам билет".

"За мача с Турция искам да кажа, че те вкараха головете в точните и правилните моменти за тях и е нужно да променим това. Да утре ще има промени, защото България различен отбор в сравнение с турци в различни неща. Имаме два мача за три дни, така че ще има. Но тези промени не означават, че ще правим нещо различно. Искам да започнем много по-добре и в ситуациите да действаме, а не да реагираме постфактум", каза още специалистът.