Денят на Съединението е урок по воля, решимост и любов към Родината, каза вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров

„6 септември е повече от историческа дата – това е урок по воля, решимост и любов към Родината“, заяви председателят на Националняи съвет на БСП, коалиция „БСП – Обединена левица“ и вицепремиер Атанас Зафиров в поздравление по повод 140-ата годишнина от Съединението на България, цитиран от пресцентъра на партията.

По думите му силата на националния дух не зависи от външни обстоятелства, а от ясна кауза, посока и хора с усет за съдбините на народа. „Съединението не е просто акт от миналото – то е доказателство, че когато българите загърбят личното и застанат зад общия идеал, могат да постигнат велики неща“, каза Зафиров.

Според него, Съединението поставя съдбините на страната в ръцете на самия български народ. „Не напразно Вазов го нарича „септемврийската революция“. България се събужда, влиза в историята с гръм и трясък и показва, че има силата сама да решава бъдещето си“, заяви още Зафиров.

„Днес, повече от всякога, имаме нужда от единство – за да преодолеем предизвикателствата на новото време и да вземем съдбата си в собствени ръце. Аз вярвам, че това е възможно. Тази сила никога не си е отивала. Просто трябва да си спомним за нея”, призова Атанас Зафиров.

С церемонии в цялата страна днес ще бъде отбелязана 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Кулминацията на тържествата е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник ще се проведе тържествена заря-проверка. В нея ще участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции (СКСО), 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.