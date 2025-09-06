Подробно търсене

Хиляди отдадават почит на „краля“ Армани в Милано

Христо Кьосев
Ковчегът с тялото на Джорджо Армани пристига за поклонението в Театро „Армани“. Снимка: АP Photo/Antonio Calanni
Милано,  
06.09.2025 13:27
 (БТА)

Хиляди се стичат днес в Милано, за да отдадат почит на „краля“ Джорджо Армани, чието тяло е изложено в погребална капела в Театро „Армани“ – емблематично място, символизиращо близката връзка между модния дизайнер и столицата на Ломбардия, съобщават АФП и АП.

Тялото на модния дизайнер, починал в четвъртък на 91-годишна възраст, е изложено в ковчег от светло дърво, украсен с букет от бели рози, преди погребението, насрочено за понеделник. Впечатляващи венци от рози бяха поставени на входа на залата, където се намира ковчегът, в края на коридор с колони от необработен бетон.

Сътрудници и анонимни лица се събраха сутринта, за да отдадат последна почит, близо до седалището на компанията „Армани" в бивш индустриален квартал на Милано, преди да стиснат ръката на неговия партньор Лео дел’Орко. Според италианския вестник Corriere della Sera, Армани е починал вследствие на внезапна чернодробна недостатъчност, провокирана от пневмония, което наложило да бъде хоспитализиран през юни.

На преден план, облечени в тъмни костюми и с черни очила, стотици служители на групата дойдоха да подпишат книгите за съболезнования.
„Той беше невероятен човек и остави дълбока следа в нас. Беше пример, строг, понякога груб, но много човечен“, коментира развълнувана Силвия Албонети, продавачка в съседния шоурум на Emporio Armani Homme.

Погребалната капела ще бъде отворена от 9 до 18 часа местно време днес, събота, и утре - неделя. Театро „Армани“ е бивша фабрика за шоколад на „Нестле“, преобразувана през 2001 г. от японския архитект Тадао Андо в седалище на групата и място за модните ѝ ревюта. Минималистична и елегантна, сградата е едно от емблематичните места в Милано – „Столицата на стила“.

Армани, начело на луксозна империя на стойност няколко милиарда евро, с над 600 магазина по целия свят и над 9 000 служители в края на 2023 г., поддържаше „любовна история“ с града, отбелязват италианските медии. Те припомнят едно от неговите изявления: „Милано е центърът на моя свят, той винаги ме е вдъхновявал“.

„Дойдох да почета един човек, който представляваше нашия град. Това е краят на една епоха“, сподели пред АФП 55-годишната местна жителка Фани Бучи, дошла с майка си. 

Свързани новини

05.09.2025 10:32

Светът отдава почит към легендата на модата Джорджо Армани

Творчеството на италианския моден дизайнер Джорджо Армани обхващаше света на знаменитостите, модата и властта. Неговата кончина на 91-годишна възраст предизвика вълна от почитания по целия свят, съобщават световните осведомителни агенции.
04.09.2025 18:57

Джорджо Армани превърна концепцията за сдържана елегантност в модна империя за милиарди щатски долари

Джорджо Армани – италианският дизайнер, който превърна концепцията за сдържана елегантност в многомилионна модна империя, почина в дома си, потвърдиха от модната му къща, съобщи Асошиейтед прес. Той бе на 91 години. Армани, едно от най-признатите
04.09.2025 18:11

Светът загуби велик човек, каза Донатела Версаче за Джорджо Армани

"Светът загуби велик човек днес", написа италианската дизайнерка Донатела Версаче в профила си в Инстаграм по повод смъртта на Армани, цитирана от ДПА. "Той остави следа в историята и ще бъде запомнен завинаги". Италианският моден дизайнер Джорджо

