Светът загуби велик човек, каза Донатела Версаче за Джорджо Армани

"Светът загуби велик човек днес", написа италианската дизайнерка Донатела Версаче в профила си в Инстаграм по повод смъртта на Джорджо Армани, цитирана от ДПА. "Той остави следа в историята и ще бъде запомнен завинаги".

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани почина днес, 4 септември, на 91-годишна възраст. Причината за смъртта му засега не е съобщена. От модната къща обявиха, че Армани е работил до последните си дни и е починал, заобиколен от близките си.

Здравословен проблем принуди Армани за първи път да пропусне модните ревюта в Милано и Париж през юни т.г. Тогава не беше съобщено от какво боледува.

"С елегантността, скромността и креативността си той донесе слава на италианската мода и вдъхнови целия свят. Икона, неуморен работник, символ на една по-добра Италия. Благодаря ти за всичко", написа премиерът на Италия Джорджа Мелони.

Армани беше един от най-влиятелните модни дизайнери в света, припомня ДПА.

Роден на 11 юли 1934 г. в Пиаченца, Северна Италия, семейството му се мести в Милано след Втората световна война. След като завършва гимназия, той започва да учи медицина, но се отказва след две години.

Майката на Армани отдава голямо значение на облеклото, дори и по време на войната. Вероятно по-голямо влияние върху модния му вкус в младежките години оказва дядо му, който работел като гримьор и отговарял за перукате в общинския театър.

Миналата година дизайнерът обяви, че обмисля идеята да се пенсионира, като заяви пред италианския вестник "Кориере дела сера", че планира да ръководи компанията си още няколко години, припомня ДПА.

Творенията на Джорджо Армани бяха предпочитани от холивудските звезди, сред които Ричард Гиър, Кевин Костнър, Никол Кидман, Кейт Бланшет.