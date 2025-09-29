Последната колекция на Джорджо Армани беше представена в Милано

Последната колекция, върху която лично е работил дизайнерът Джорджо Армани, беше представена в Милано, предадоха осведомителните агенции.

Тя беше показана в Пинакотеката на Брера.

Армани, известен в модния свят като "Крал Джорджо", почина по-рано този месец на 91-годишна възраст.

Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер.

Събитието привлече множество знаменитости, сред които холивудските актьори Ричард Гиър и Кейт Бланшет, отбелязва Ройтерс.

Моделите дефилираха в ефирни тоалети край множество фенери и под музикален съпровод на живо, като италианският композитор Лудовико Ейнауди свиреше на пиано.

Колекцията, чиято цветова гама варира от сиво до тъмно синьо и тъмно зелено, е озаглавена "Пантелерия, Милано" - препратка към две места, любими на Армани.

"Тази колекция - последната, върху която Джорджо Армани лично работи, в известен смисъл е свидетелство за стила и края на един цикъл, за да могат да започнат нови", обявиха от модната къща в разпространено прессъобщение, цитирано от Ройтерс.

Шоуто приключи със солово дефиле на латвийката Агнесе Зогла, един от любимите модели на дизайнера, облечена в елегантна синя рокля.

В края на ревюто племенницата на Армани Силвана и житейският и бизнес партньор на дизайнера Лео дел'Орко – съответно начело на дамските и мъжките колекции – излязоха да поздравят публиката и бяха посрещнати с продължителни аплодисменти.

"Чувствам се... поласкан, че бяхме поканени да се върнем в Милано, за да отбележим неговото величие", каза режисьорът Спайк Лий при влизането си на шоуто.

"Освен че беше невероятен дизайнер, той беше и хуманист. Беше невероятен филантроп", отбеляза Бланшет.

Ревюто на Джорджо Армани закри Седмицата на модата в Милано, а модните почитатели вече се отправят към Париж за следващия кръг от ревюта. Седмицата на модата във френската столица започва днес, 29 септември.