Подробно търсене

Завещанието на Армани: поетапна продажба на модната компания или възможно първично публично предлагане

Галя Горнишка
Завещанието на Армани: поетапна продажба на модната компания или възможно първично публично предлагане
Завещанието на Армани: поетапна продажба на модната компания или възможно първично публично предлагане
Снимка: AP /Lewis Joly
Милано,  
12.09.2025 12:31
 (БТА)

Покойният моден дизайнер Джорджо Армани е инструктирал фондацията, която ще контролира създадената от него група за луксозни стоки, да продаде дял от 15 на сто в рамките на 18 месеца и по-късно да прехвърли допълнителни 30 на сто до 54,9 на сто на същия купувач между три и пет години след смъртта му. Това се посочва в копие от завещанието му, цитирано от Ройтерс. Волята на Армани маркира обрат за известната с протекционистичната си политика и държаща на италианските си корени компания, коментира агенцията. 

Според завещанието като алтернатива може да се прибегне и към първично публично предлагане.

Френските гиганти в сегмента на луксозните стоки Ел Ве Ем Аш (LVMH) и козметиката "Л‘Ореал" (L'Oreal), като и лидерът в областта на  оптиката "ЕсилорЛуксотика" (EssilorLuxottica) ще имат предимство при продажбата на акции според завещанието. "ЕсилорЛуксотика" е сформирана през 2018 година от сливането на френския производител на лещи "Есилор" (Essilor) и италианската компания за очила и рамки "Луксотика" (Luxottica) и произвежда очила за луксозни марки като "Шанел" (Chanel), "Прада" (Prada) и "Версаче" (Versace).

Наследниците трябва да разгледат за бъдеща продажба и други компании в сферата на модата и лукса, с които групата на Армани има търговски връзки.

Джорджо Армани беше единственият основен акционер на компанията, създадена с покойния му партньор Серджо Галеоти през 70-те години на миналия век и върху която поддържаше строг контрол - както творчески, така и управленски до смъртта си. Той не е оставил след себе си деца, които да наследят бизнеса, генерирал относително стабилни приходи от 2,3 милиарда евро през 2024 г., но чиито печалби се свиха на фона на широката рецесия в луксозния сектор.

Армани остави компанията на фондацията, членовете на семейството и партньора си Лео дел‘Орко. Ключова роля засега ще играе Дел Орко, партньорът на Армани, когото италианският магнат наричаше своята "дясна ръка", информира Блумбърг.

Под ръководството на Армани компанията успя да остане независима и, както изглежда в добро финансово здраве. Смъртта му по-рано този месец идва в труден момент за индустрията за луксозни стоки, която беше засегната от по-високите мита и спада в търсенето след пандемията.

В интервю за "Блумбърг нюз" през април 2024 г. Армани каза, че не иска да изключва никакви варианти за бъдещето и от  неговите наследници ще зависи да оценят предоставилите се възможности. "Въпреки че независимостта все още може да е двигател на стойността на "Армани", това, което винаги е характеризирало успеха на моята работа, е способността ми да се адаптирам към променящите се времена". 

Армани постигна смесени резултати, адаптирайки се към променящите се потребителски навици: парфюми като "Акуа ди Джо" (Acqua di Gio), под лиценза на "Л“Ореал", постигнаха добри резултати в сват, доминиран от онлайн продажбите. На класическите елегантни мъжки костюми, отличителен белег на "Армани" в апогея на марката, могат да се залагат по-малко надежди при  днешния по-небрежен стил на обличане.

/БП/

Свързани новини

06.09.2025 14:05

Какво ще се случи с модната империя на Джорджо Армани след смъртта му?

Джорджо Армани създаде една от най-известните модни марки в света през последните пет десетилетия и смъртта му неизбежно повдига въпроси за бъдещето на италианската компания, на чиято независимост той особено държеше, информира Ройтерс. Джорджо
06.09.2025 13:27

Хиляди отдават последна почит на „краля“ Армани в Милано

Хиляди се стичат днес в Милано, за да отдадат почит на „краля“ Джорджо Армани, чието тяло е изложено в погребална капела в Театро „Армани“ – емблематично място, символизиращо близката връзка между модния дизайнер и столицата на Ломбардия, съобщават АФП и АП.
04.09.2025 18:57

Джорджо Армани превърна концепцията за сдържана елегантност в модна империя за милиарди щатски долари

Джорджо Армани – италианският дизайнер, който превърна концепцията за сдържана елегантност в многомилионна модна империя, почина в дома си, потвърдиха от модната му къща, съобщи Асошиейтед прес. Той бе на 91 години. Армани, едно от най-признатите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:45 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация