Групи от Варна и Силистра са победители в Националния фестивал за ученически и студентски рок групи в Добрич

Групата "Second to None" от Варна е първенец сред младежите и студентите, участвали във второто издание на Националния фестивал за ученически и студентски рок групи в Добрич. След тях са "Монолог" от Сливен и "Loners on the Hill" от Пловдив, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Сред учениците първенци са "Графит" от Силистра, следвани от "Deathmag" от Пловдив и от "Spleen" от Варна.

Наградата в новата категория "Посланици на мира" за деца и младежи от Украйна бе получена от Мария Жайворонок. Тя е избягала с родителите си от войната. По свое желание Мария изпълни българската песен "Ах, морето" на Тони Димитрова.

Победителите в различните категории печелят професионален запис в студио в Добрич, участие в различни рок фестивали, като подгряващи групи, или изява в софийския рок клуб "Строежа". По този начин учениците и младежите ще покажат своите възможности и музикални умения на професионалната сцена, но заедно с изтъкнати български музиканти.

Инициативата се осъществи със съдействието на Министерството на образованието и науката. Една от основните политики на МОН е да осигури обща подкрепа за личностното развитие на деца и младежи.

Фестивалът в Добрич се състоя след двегодишно прекъсване заради пандемията от COVID-19. Учениците и младежите бяха оценявани от легендарни български музиканти, като Славчо Николов ("Б.Т.Р.", "Фондацията"), Атанас Пенев ("Б.Т.Р."), Звезди Керемидчиев ("Ахат") и Венко Поромански (група "Те", "Фондацията").