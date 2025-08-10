Станимир Стоилов и Гьозтепе започнаха първенството на Турция с категоричен успех в Ризе

Воденият от българския треньор Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе (Измир) започна първенството на Турция с категоричен успех с 3:0 като гости на Ризеспор. След безголово първо полувреме с три добри възможности за Ризеспор, гостите нанесоха първия си удар в 52-ата минута, когато левият бранител Малком Бокеле откри с глава след подаване на новото попълнение в атаката Жандерсон.

Домакините опитаха да изравнят и хвърлиха много сили напред, но бяха наказани в 3-ата минута на добавеното време от младия бразилски нападател Емерсон, който получи топката в наказателното поле и хитро елиминира защитник, за да удвои.

Емерсон, който се появи в 73-ета минута на мача на мястото на Жандерсон, изработи и третото попадение. Той подаде на друга резерва – нигерийското крило Антони Денис, за когото не остана друго, освен да вкара за 0:3.

Следващата среща за Стоилов и неговите футболисти е на 16-и август, когато тимът приема на своя стадион Гюрсел Аксел гранда Фенербахче, воден от легендата в треньорската професия Жозе Моуриньо.