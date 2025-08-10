Подробно търсене

Станимир Стоилов и Гьозтепе започнаха първенството на Турция с категоричен успех в Ризе

Атанас Василев
Станимир Стоилов и Гьозтепе започнаха първенството на Турция с категоричен успех в Ризе
Станимир Стоилов и Гьозтепе започнаха първенството на Турция с категоричен успех в Ризе
Снимка: Göztepe Spor Kulübü
Истанбул,  
10.08.2025 21:44
 (БТА)

Воденият от българския треньор Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе (Измир) започна първенството на Турция с категоричен успех с 3:0 като гости на Ризеспор. След безголово първо полувреме с три добри възможности за Ризеспор, гостите нанесоха първия си удар в 52-ата минута, когато левият бранител Малком Бокеле откри с глава след подаване на новото попълнение в атаката Жандерсон.

Домакините опитаха да изравнят и хвърлиха много сили напред, но бяха наказани в 3-ата минута на добавеното време от младия бразилски нападател Емерсон, който получи топката в наказателното поле и хитро елиминира защитник, за да удвои.

Емерсон, който се появи в 73-ета минута на мача на мястото на Жандерсон, изработи и третото попадение. Той подаде на друга резерва – нигерийското крило Антони Денис, за когото не остана друго, освен да вкара за 0:3.

Следващата среща за Стоилов и неговите футболисти е на 16-и август, когато тимът приема на своя стадион Гюрсел Аксел гранда Фенербахче, воден от легендата в треньорската професия Жозе Моуриньо.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:20 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация