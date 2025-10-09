Подробно търсене

ЕС не успя да постигне споразумение по спорното предложение за "контрол на чата" за борба с разпространението на детска порнография

Светослав Танчев
Централата на ЕК в Брюксел. Снимка: АП/Virginia Mayo
Брюксел,  
09.10.2025 00:35
 (БТА)

Държавите членки на ЕС отново не успяха да постигнат споразумение по спорното предложение за "контрол на чата" за борба с разпространението на детска порнография, предаде ДПА.

Компромисното предложение по този деликатен въпрос, направено от датското председателство на Съвета на ЕС, не получи достатъчна подкрепа. Заради това предложението няма да бъде подложено на гласуване на следващата среща на министрите на вътрешните работи от Европейския съюз.

Въпросът обаче не е отпаднал от дневния ред, отбелязва ДПА. Дания или следващите председателства на Съвета на ЕС могат да представят преработено предложение за по-нататъшно обсъждане.

Срещата в Брюксел се състоя късно тази вечер, за да бъде обсъдено тригодишното законодателно предложение на Европейската комисия, насочено към борбата с детската порнография. Предложението на ЕС ще изисква приложения за размяна на съобщения като "УотсАп" и "Сигнал" да ги сканират за съдържание, свързано с детска порнография, включително изображения, видеоклипове и интернет адреси.

Критиците на предложението многократно са подчертавали рисковете от масово наблюдение, които то предполага. Доставчиците на услуги също се противопоставят на плановете на ЕС, като приложението за съобщения "Сигнал" дори заплаши да се оттегли от европейския пазар.

Към 03:10 на 09.10.2025 Новините от днес

