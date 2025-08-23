Подробно търсене

Гьозтепе на Станимир Стоилов оглави класирането в турското футболно първенство

Кремена Младенова
снимка: БТА /Красимир Николов (архив)
Истанбул,  
23.08.2025 07:39
 (БТА)

Воденият от българския треньор отбор на Гьозтепе победи Фатих Карагюмрук с 2:0 като гост и оглави временното класиране в турското футболно първенство.

Успехът бе втори за Гьозтепе от трите изиграни срещи до момента и тимът събра 7 точки на върха в подреждането.

Футболистите на Фатих Карагюмрук имат две загуби от два мача на този етап.

23-годишният полузащитник Жуниор Олайтан даде преднина на гостите от Гьозтепе в 40-ата минута на двубоя. Второто попадение бе дело на бразилеца Жандерсон в 65-ата минута.

В следващия си мач на турската Суперлига Гьозтепе приема Коняспор на 29 август.

/КМ/

