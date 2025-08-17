Подробно търсене

Гьозтепе на Станимир Стоилов направи равенство с Фенербахче

Ивайло Георгиев
Гьозтепе на Станимир Стоилов направи равенство с Фенербахче
Гьозтепе на Станимир Стоилов направи равенство с Фенербахче
Снимка: Минко Чернев (ПК), архив
Измир,  
17.08.2025 09:07
 (БТА)

Турският футболен клуб Гьозтепе спечели точка след равенство 0:0 срещу Фенербахче в мач от втория кръг на местното първенство. Така отборът на българския треньор Станимир Стоилов остана непобеден и заема трето място с две точки зад лидерите Галатасарай и Самсунспор. 

Гьозтепе остана с човек по-малко след час игра след червен картон на бразилеца Жуан Сантош, който спря контраатака на Фенербахче. Вицешампионите, водени от Жозе Моуриньо, не се възползваха и в 85-ата минута силите бяха изравнени с втори жълт картон на Джейдън Остерволде, който задържа футболист на Гьозтепе с ръка. 

Фенербахче стигна до най-доброто си положение в добавеното време на срещата, когато Новатус Мироши фаулира Дженк Тосун в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа. Капитанът Матеуш Лис обаче отрази удара на халфа Талиска в левия ъгъл. 

В първия кръг Гьозтепе се наложи с категоричното 3:0 срещу Ризеспор.  

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:35 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация