Подробно търсене

ОБНОВЕНА Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Натали Костова е осма на скок височина

Ива Кръстева
Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Натали Костова е осма на скок височина
Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Натали Костова е осма на скок височина
снимка: БФЛА архив
Тампере,  
10.08.2025 18:49 | ОБНОВЕНА 10.08.2025 19:20
 (БТА)

Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Атлетът от Ямбол постигна 15.71 метра (+0.3 м/сек) в най-добрия си шести опит и първоначално зае четвъртото място. От българската делегация обаче подадоха контестация за използване на регламентирани шпайкове на французина Еманюел Идина, който беше втори, и тя беше уважена от съдиите. Така Зинга се изкачи с една позиция и взе бронза.

БЪлгаринът, който има личен рекорд от 15.88 (0.1) и е балкански шампион от Крайова (Румъния), записа на старта 15.41 (+0.1), след това 15.65 (+0.8), 15.69 (+1.3), фаул, 15.47 и накрая 15.71.

Европейски първенец стана Франческо Кроти (Италия) с личен рекорд от 15.93 метра, а втори е Емре Чолак (Турция) с 15.75 метра.

Шампионката на България Натали Костова раздели осмото място с още две състезателки на финала в скока на височина. Българката постигна 1.77 метра от първи опит, след което направи три фаула на 1.80.

По-късно тази вечер са финалите на Християн Касабов на 110 метра с препятствия и на Сияна Бръмбарова на скок дължина.

/ИК/

Свързани новини

10.08.2025 19:35

Християн Касабов постави нов национален рекорд и взе сребърно отличие на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере

Касабов направи три много силни бягания на шампионата. В сериите той също постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, а на полуфиналите записа 13.52.
10.08.2025 12:14

Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Ива Деливерска приключи участие

Българинът, който в сериите вчера постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, днес завърши втори във втора полуфинална серия с 13.52. Победител в серията стана британецът Тоби Райт с 13.51 секунди.
09.08.2025 12:22

Сияна Бръмбарова е финалистка в скока на дължина, полуфинали за Християн Касабов и Ива Деливерска на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години

Християн Касабов спечели първа серията от квалификациите на 110 метра с препятствия и се класира за полуфиналите. Той постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, подобрявайки собственото си постижение от 13.69. Резултатът му е първи във всички серии, в които участваха 40 състезатели.
08.08.2025 20:15

Стилиян Орлинов завърши 12-и на финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере

По-рано днес Рая Димитрова се нареди 29-а в квалификациите на 200 метра, след като финишира шеста в пета серия с 24.69 секунди. С този резултат възпитаничката на треньора Константин Миланов не успя да продължи на полуфиналите.
07.08.2025 21:25

Натали Костова се класира за финала в скока на височина на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере

Радина Величкова, която по-рано днес спечели трета серия в спринта на 100 метра, отпадна на полуфиналите, след като завърши пета във втора серия с 11.85 секунди (-0.3 м/с) и е 16-а с общото подреждане.
07.08.2025 13:34

Стилиян Орлинов е финалист в скока на дължина на Евро 2025 по лека атлетика до 20 години в Тампере, Радина Величкова ще бяга на полуфиналите в спринта на 100 метра

Радина Величкова стартира успешно участието си на 100 метра. В своята трета серия българката финишира първа с 11:99 секунди и то при насрещен вятър от 3.8 м/сек. Така 17-годишната бългка се класира за полуфиналите в дисциплината, които са тази вечер от 20:20 часа.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:45 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация