Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Натали Костова е осма на скок височина

Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Атлетът от Ямбол постигна 15.71 метра (+0.3 м/сек) в най-добрия си шести опит и първоначално зае четвъртото място. От българската делегация обаче подадоха контестация за използване на регламентирани шпайкове на французина Еманюел Идина, който беше втори, и тя беше уважена от съдиите. Така Зинга се изкачи с една позиция и взе бронза.

БЪлгаринът, който има личен рекорд от 15.88 (0.1) и е балкански шампион от Крайова (Румъния), записа на старта 15.41 (+0.1), след това 15.65 (+0.8), 15.69 (+1.3), фаул, 15.47 и накрая 15.71.

Европейски първенец стана Франческо Кроти (Италия) с личен рекорд от 15.93 метра, а втори е Емре Чолак (Турция) с 15.75 метра.

Шампионката на България Натали Костова раздели осмото място с още две състезателки на финала в скока на височина. Българката постигна 1.77 метра от първи опит, след което направи три фаула на 1.80.

По-късно тази вечер са финалите на Християн Касабов на 110 метра с препятствия и на Сияна Бръмбарова на скок дължина.