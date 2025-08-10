Подробно търсене

Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов: "Страхотен финал за българските атлети на Европейското първенство"

Ива Кръстева
снимка: БФЛА
София,  
10.08.2025 21:07
 (БТА)

Новоизбраният президент на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов поздрави българските състезатели и техните треньори за представянето на Европейското първенство за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

България завършва с две отличия, след като Християн Касабов взе сребро на 110 метра с препятствия и записа нов национален рекорд, а Зинга Фирмино завоюва бронз на троен скок. Финалисти бяха още Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина.

"Страхотен финал за българската атлетика на Европейското първенство в Тампере, Финландия! Специални поздравления за Християн Касабов и Зинга Фирмино, които спечелиха сребърен и бронзов медал, както и за техните треньори и техните клубове! Благодаря и на екипа на БФЛА на място, който реагира адекватно и професионално, като подаде контестация в дисциплината на Фирмино", каза Павлов в специално изявление.

"Благодаря на всички български атлети, които участваха в Тампере, на техните треньори и клубове, както и на лекаря на отбора д-р Наталия Кръстева, а също така и на физиотерапевта Симоне Колио! На атлетите и треньорите им, които не достигнаха до финали и медали в Тампере, искам да им кажа, че се гордеем с тях, бъдещето е тяхно и самото участие на такъв форум е голям успех", добави той.

"Спечелените медали и общо пет участия на финали показаха, че имаме талантливо младо поколение, което ни дава надежди за бъдещето на българската атлетика. Премиите на призьорите, завършилите в топ 8 и на техните треньори ще бъдат връчени при посрещането на летището на 11 август. Гордеем се с вас! Обединени ще постигнем много!", завърши Георги Павлов. 

/ИК/

Свързани новини

10.08.2025 19:35

Християн Касабов постави нов национален рекорд и взе сребърно отличие на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере

Касабов направи три много силни бягания на шампионата. В сериите той също постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, а на полуфиналите записа 13.52.
10.08.2025 18:49

Зинга Барбоза Фирмино спечели бронзов медал на финала на троен скок на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Натали Костова е осма на скок височина

По-късно тази вечер са финалите на Християн Касабов на 110 метра с препятствия и на Сияна Бръмбарова на скок дължина.
10.08.2025 12:14

Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Ива Деливерска приключи участие

Българинът, който в сериите вчера постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, днес завърши втори във втора полуфинална серия с 13.52. Победител в серията стана британецът Тоби Райт с 13.51 секунди.
09.08.2025 12:22

Сияна Бръмбарова е финалистка в скока на дължина, полуфинали за Християн Касабов и Ива Деливерска на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години

Християн Касабов спечели първа серията от квалификациите на 110 метра с препятствия и се класира за полуфиналите. Той постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, подобрявайки собственото си постижение от 13.69. Резултатът му е първи във всички серии, в които участваха 40 състезатели.
08.08.2025 20:15

Стилиян Орлинов завърши 12-и на финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере

По-рано днес Рая Димитрова се нареди 29-а в квалификациите на 200 метра, след като финишира шеста в пета серия с 24.69 секунди. С този резултат възпитаничката на треньора Константин Миланов не успя да продължи на полуфиналите.

