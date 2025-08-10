Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов: "Страхотен финал за българските атлети на Европейското първенство"

Новоизбраният президент на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов поздрави българските състезатели и техните треньори за представянето на Европейското първенство за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

България завършва с две отличия, след като Християн Касабов взе сребро на 110 метра с препятствия и записа нов национален рекорд, а Зинга Фирмино завоюва бронз на троен скок. Финалисти бяха още Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина.

"Страхотен финал за българската атлетика на Европейското първенство в Тампере, Финландия! Специални поздравления за Християн Касабов и Зинга Фирмино, които спечелиха сребърен и бронзов медал, както и за техните треньори и техните клубове! Благодаря и на екипа на БФЛА на място, който реагира адекватно и професионално, като подаде контестация в дисциплината на Фирмино", каза Павлов в специално изявление.

"Благодаря на всички български атлети, които участваха в Тампере, на техните треньори и клубове, както и на лекаря на отбора д-р Наталия Кръстева, а също така и на физиотерапевта Симоне Колио! На атлетите и треньорите им, които не достигнаха до финали и медали в Тампере, искам да им кажа, че се гордеем с тях, бъдещето е тяхно и самото участие на такъв форум е голям успех", добави той.

"Спечелените медали и общо пет участия на финали показаха, че имаме талантливо младо поколение, което ни дава надежди за бъдещето на българската атлетика. Премиите на призьорите, завършилите в топ 8 и на техните треньори ще бъдат връчени при посрещането на летището на 11 август. Гордеем се с вас! Обединени ще постигнем много!", завърши Георги Павлов.