Ива Кръстева
Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере, Ива Деливерска приключи участие
Християн Касабов, снимка: БФЛА
Тампере,  
10.08.2025 12:14 | ОБНОВЕНА 10.08.2025 12:50
 (БТА)

Християн Касабов се класира за финала на 110 метра с препятствия в последния ден на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

17-годишният българин, който в сериите вчера постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, днес завърши втори във втора полуфинална серия с 13.52. Победител в серията стана британецът Тоби Райт с 13.51 секунди.

Касабов е с пето време сред всички полуфиналисти, но изостава от третото място само с една стотна от секундата. Финалът е тази вечер в 19:15 часа българско време.

При девойките Ива Деливерска отпадна на полуфиналите на 100 метра с препятствия, след като зае шесто място във втора серия с 13.81 секунди (-1.4 м/сек). В общото подреждане тя е 12-а, а за финала се класират първите осем.

Победителка в серията на българката стана Лаура Фърличкова (Словакия) с 13.35 секунди.

Деливерска е национална рекордьорка и балканска шампионка в дисциплината.

Касабов е петият български финалист на шампионата след Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина, Стилиян Орлинов в скока на дължина и Зинга Барбоза Фирмино на троен скок.

По-късно днес предстоят финалите на Зинга Барбоза Фирмино, Натали Костова, Християн Касабов и Сияна Бръмбарова.

/ИК/

Свързани новини

09.08.2025 12:22

Сияна Бръмбарова е финалистка в скока на дължина, полуфинали за Християн Касабов и Ива Деливерска на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години

Християн Касабов спечели първа серията от квалификациите на 110 метра с препятствия и се класира за полуфиналите. Той постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, подобрявайки собственото си постижение от 13.69. Резултатът му е първи във всички серии, в които участваха 40 състезатели.
08.08.2025 20:15

Стилиян Орлинов завърши 12-и на финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере

По-рано днес Рая Димитрова се нареди 29-а в квалификациите на 200 метра, след като финишира шеста в пета серия с 24.69 секунди. С този резултат възпитаничката на треньора Константин Миланов не успя да продължи на полуфиналите.
07.08.2025 21:25

Натали Костова се класира за финала в скока на височина на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере

Радина Величкова, която по-рано днес спечели трета серия в спринта на 100 метра, отпадна на полуфиналите, след като завърши пета във втора серия с 11.85 секунди (-0.3 м/с) и е 16-а с общото подреждане.
07.08.2025 13:34

Стилиян Орлинов е финалист в скока на дължина на Евро 2025 по лека атлетика до 20 години в Тампере, Радина Величкова ще бяга на полуфиналите в спринта на 100 метра

Радина Величкова стартира успешно участието си на 100 метра. В своята трета серия българката финишира първа с 11:99 секунди и то при насрещен вятър от 3.8 м/сек. Така 17-годишната бългка се класира за полуфиналите в дисциплината, които са тази вечер от 20:20 часа.
30.07.2025 16:05

България ще бъде представена от 16 състезатели на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години

България ще бъде представена от 15 състезатели на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере (Финландия) от 7 до 10 август, съобщиха от БФЛА. В състава са включени осем юноши и седем девойки, като единствено Рая Димитрова ще се

