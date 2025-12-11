Парламентът обсъжда на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

site.btaПарламентът обсъжда на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.
Парламентът обсъжда на първо четене коригирания законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година. В дневния ред е и първото четене на новия законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 година.
Параметрите на преработения проектобюджет на ДОО бяха представени от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в пленарната зала. Предвижда се запазване на размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на нивото от 2025 г., както и на съотношението при внасянето ѝ между осигурителя и осигуреното лице. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на тази година, ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 г. по т. нар. швейцарско правило и се очаква увеличението да е между 7 и 8 процента.
На 3 декември т.г., след обществено недоволство, парламентът единодушно с 201 гласа "за" даде съгласие за оттегляне на законопроектите за държавния бюджет, за НЗОК и за ДОО за 2026 година. След диалог със синдикати и работодатели Министерският съвет одобри преработени варианти на законопроектите и на 8 декември трите проектобюджета бяха внесени в парламента.
В програмата на Народното събрание за утре е първото четене на коригирания законопроект за държавния бюджет за следващата година.
Предстои днес в 13:30 часа депутатите да гласуват шестия вот на недоверие към кабинета „Желязков“ за "провал в икономическата политика" на правителството. Дебатите по вота, внесен от 61 депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Алианс за права и свободи“ и „Морал, единство, чест“ (МЕЧ), се състояха вчера. Според правилника на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.
