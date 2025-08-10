Подробно търсене

Ива Кръстева
Християн Касабов постави нов национален рекорд и взе сребърно отличие на 110 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере
снимка: БФЛА
Тампере,  
10.08.2025 19:35 | ОБНОВЕНА 10.08.2025 19:55
 (БТА)

Християн Касабов донесе второ отличие за България в последния ден на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Българинът завоюва сребро на 110 метра с препятствия, след като постави нов национален рекорд за тази възраст - 13.31 секунди.

Касабов направи три много силни бягания на шампионата. В сериите той също постави нов национален рекорд от 13.49 секунди, а на полуфиналите записа 13.52. 

"Много съм доволен от първенството, защото станах втори на препятствията и си подобрих класирането си от предишното Европейско първенство до 18 години. Много съм доволен, че постигнах два национални рекорда - един в сериите и сега на финала. Бях много концентриран върху бягането, не се разколебах от другите опоненти. Доволен съм, че има конкуренция, силни хора, с които да се състезавам", каза европейският вицешампион и благодари на своя треньор Симеон Попхлебаров.

Касабов има бронзов медал в тази дисциплина от шампионата на Европа до 18 години в Банска Бистрица 2024.

Шампион на Стария континент стана Матео Тони (Италия) с 13.27 секунди, което е също национален рекорд. Трети е Матиаш Зах (Чехия) с 13.33 секунди.

Отличието на Касабов е второ за България от шампионата след бронза на Зинга Барбоза Фирмино на финала на троен скок.

В последния финал с българско участие Сияна Бръмбарова завърши на десето място в скока на дължина. Българката записа 6.05 метра  (-1.1 м/сек) във втория си опит и остана доста зад личния си рекорд от 6.44 от тази година.

Бръмбарова скочи на старта 5.94 м (-0.8 м/сек), а в последния си скок направи фаул. За нея това беше първи финал в кариерата на голям форум. 

Българският отбор се прибира от първенството в Тампере утре с полет от Истанбул в 20:00 часа.

/ИК/

