Турция няма да позволи нов хаос в Сирия, заяви външният министър Хакан Фидан

Турция няма да позволи нов хаос в Сирия, тъй като нестабилността и несигурността в тази страна имат отрицателен ефект върху целия регион, заяви турският министър на външните работи Хакан Фидан, като добави, че несигурността около интеграцията на кюрдските Сили за защита на народа (СЗН) в сирийската армия и продължаващата експанзионистка политика на Израел са двете големи предизвикателства за Сирия и региона, съобщава онлайн изданието "Хюриет дейли нюз".

"За нас е невъзможно да допуснем Сирия да се превърне в сцена на хаос отново", заяви Хакан Фидан на пресконференция в Анкара вчера по повод първата годишнина от свалянето на режима на Башар Асад.

Описвайки 8 декември 2024 г. като повратна точка в сирийската история, даваща надежда за бъдещето на сирийския народ, Фидан посочи, че съществуват и предизвикателства, които биха могли да попречат на процеса, като например несигурността около интеграцията на кюрдските милиции СЗН в сирийската армия.

"СЗН трябва да разберат, че не може да има две въоръжени единици в една държава", заяви Фидан, като подчерта, че проблемът трябва да бъде решен по мирен път съгласно споразумението от 10 март, предвиждащо интеграция на СЗН в сирийската армия до края на тази година. СЗН все още контролират Източна Сирия, както и значими петролни залежи в южната част на страната, отбелязва изданието.

Фидан каза, че по време на последната си среща със сирийския външен министър Асад аш Шибани той му е казал, че няма напредък по прилагането на споразумението.

"Единството на Сирия е в интерес на всички групи в страната, включително кюрди, араби, сунити, шиити, друзи (…) Ние също така сме против доминацията на една-единствена група над всички останали. Това би било нова версия на предишната администрация", отбеляза Фидан.

По думите му вторият голям проблем за стабилността на Сирия и региона е "политиката на Израел да създава хаос и нестабилност в собствения си регион и по-специално в Сирия".

"Най-големият проблем е, че Израел вижда Сирия като централна точка в експанзионистичната си политика", заяви Фидан, като добави, че правителството в Тел Авив се опитва да разпространи конфликта в Газа из целия регион и по този начин се надява да постигне сигурност за Израел.

"Водим разговори със САЩ по този въпрос", добави Фидан, като призова Израел да изостави "политиката си на разделение и да приеме да живее в мир и сигурност със съседните страни".