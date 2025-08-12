Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов осигури участие на разширен състав на България за Световното първенство по планинско и трейл бягане

България ще бъде представена от седем състезатели на предстоящото от 25 до 29 септември Световно първенство по планинско и трейл бягане в Испания, след като по лична инициатива на новоизбрания президент Георги Павлов, БФЛА успя да осигури финансиране за разширен състав. Първоначално беше заявен само един състезател.

Бързата реакция за увеличението на състава стана възможна и благодарение на активната работа на Комисията по планински, ултра и трейл бягания към БФЛА с председател Костадин Кисьов, който своевременно запозна Павлов с актуалната ситуация преди Световния шампионат.

Увеличаването на българското участие е резултат от ангажимента на избрания за президент на БФЛА след Общото събрание на 1 август Павлов да подкрепя развитието на офроуд бягането в България. Той настоя за по-широко представяне на страната, тъй като отчита важността на тази дисциплина и необходимостта от предоставяне на възможности за младите таланти.

С разширяването на отбора за Световното първенство България ще има възможност да се състезава дори в отборното състезание в късата дистанция при мъжете (Short Trail), където ще участват трима бегачи - Йордан Тодоров, Георги Жеков и Тенчо Жеков. Другите участници са Милица Мирчева (Vertical Uphill -жени), Мартин Чекански и Павел Здравков (Mountain Classic - юноши под 20 години) и Ева Николова (Mountain Classic - девойки под 20 години).

Средства за осигурени и за пътуването на четирима треньори - Атанас Иванов, Ваньо Масларски, Иван Михайлов и Йоло Николов. Водач на тима ще бъде Костадин Кисьов.

"За мен е важно България да бъде видима на световната сцена и да дадем шанс на повече наши атлети да се състезават с най-добрите. Това е инвестиция не само в тяхното развитие, но и в престижа на страната ни в тези дисциплини", коментира Георги Павлов.

В календара на БФЛА е включено само едно състезание по офроуд бягане, което е единствената възможност за изява на специализиращите се в тези дисциплини състезатели у нас. Единствената международна изява за офроуд бегачите при юноши, девойки, мъже и жени е именно Световното първенство по планинско и трейл бягане.