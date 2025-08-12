Подробно търсене

Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов осигури участие на разширен състав на България за Световното първенство по планинско и трейл бягане

Ива Кръстева
Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов осигури участие на разширен състав на България за Световното първенство по планинско и трейл бягане
Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов осигури участие на разширен състав на България за Световното първенство по планинско и трейл бягане
снимка: БФЛА
София,  
12.08.2025 13:56
 (БТА)

България ще бъде представена от седем състезатели на предстоящото от 25 до 29 септември Световно първенство по планинско и трейл бягане в Испания, след като по лична инициатива на новоизбрания президент Георги Павлов, БФЛА успя да осигури финансиране за разширен състав. Първоначално беше заявен само един състезател.

Бързата реакция за увеличението на състава стана възможна и благодарение на активната работа на Комисията по планински, ултра и трейл бягания към БФЛА с председател Костадин Кисьов, който своевременно запозна Павлов с актуалната ситуация преди Световния шампионат.

Увеличаването на българското участие е резултат от ангажимента на избрания за президент на БФЛА след Общото събрание на 1 август Павлов да подкрепя развитието на офроуд бягането в България. Той настоя за по-широко представяне на страната, тъй като отчита важността на тази дисциплина и необходимостта от предоставяне на възможности за младите таланти.

С разширяването на отбора за Световното първенство България ще има възможност да се състезава дори в отборното състезание в късата дистанция при мъжете (Short Trail), където ще участват трима бегачи - Йордан Тодоров, Георги Жеков и Тенчо Жеков. Другите участници са Милица Мирчева (Vertical Uphill -жени), Мартин Чекански и Павел Здравков (Mountain Classic - юноши под 20 години) и Ева Николова (Mountain Classic - девойки под 20 години).

Средства за осигурени и за пътуването на четирима треньори - Атанас Иванов, Ваньо Масларски, Иван Михайлов и Йоло Николов. Водач на тима ще бъде Костадин Кисьов.

"За мен е важно България да бъде видима на световната сцена и да дадем шанс на повече наши атлети да се състезават с най-добрите. Това е инвестиция не само в тяхното развитие, но и в престижа на страната ни в тези дисциплини", коментира Георги Павлов.

В календара на БФЛА е включено само едно състезание по офроуд бягане, което е единствената възможност за изява на специализиращите се в тези дисциплини състезатели у нас. Единствената международна изява за офроуд бегачите при юноши, девойки, мъже и жени е именно Световното първенство по планинско и трейл бягане.

/ИК/

Свързани новини

10.08.2025 21:07

Новоизбраният президент на БФЛА Георги Павлов: "Страхотен финал за българските атлети на Европейското първенство"

България завършва с две отличия, след като Християн Касабов взе сребро на 110 метра с препятствия и записа нов национален рекорд, а Зинга Фирмино завоюва бронз на троен скок. Финалисти бяха още Сияна Бръмбарова в скока на дължина, Натали Костова в скока на височина и Стилиян Орлинов в скока на дължина.
09.08.2025 12:32

Новоизбраният президент на федерацията по лека атлетика Георги Павлов: "Спирането на вписването създава рискове пред БФЛА"

Въпреки започналите съдебни производства, съм твърдо решен да не допусна БФЛА да изпадне в състояние на институционален застой ("безвремие"). Ще работя последователно и активно, за да гарантирам, че това няма да се отрази отрицателно върху нормалното функциониране на клубовете, тренировъчния процес и подготовката на състезателите. Ангажирам се да продължа редовно и прозрачно да информирам членовете на федерацията и обществеността за всички важни събития и решения, касаещи дейността на БФЛА.
05.08.2025 12:17

Новият президент на БФЛА дава премии за състезатели и треньори за Европейското първенство по лека атлетика до 20 години

"Искам финансовото стимулиране на състезателите и техните треньори да стане традиция. Ще предложа на Управителния съвет да изготвим правилник за премиите, които ще бъдат осигурени от спонсори и партньори на федерацията", коментира Павлов.
04.08.2025 14:12

Новоизбраният президент на БФ Лека атлетика Георги Павлов: "Считам за необходимо свикването на Общо събрание с основна задача приемане на нов Устав на федерацията"

"Оставам на разположение за личен разговор със всеки от вас и отворени за всякакви предложения в името на атлетиката", се казва в изявлението на Георги Павлов.
01.08.2025 20:02

Георги Павлов: Надявам се страстите да се успокоят и всички да работим от утре за леката атлетика

Новоизбраният президент на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов заяви, че е неприятно изненадан от начина, по който е протекло днешното отчетно-изборно общо събрание. Той обаче изрази надежда, че страстите ще се успокоят и скоро всички ще работят само за благото на българската атлетика

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:06 на 12.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация