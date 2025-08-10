Подробно търсене

Стефан Велков вкара гол, но неговият Вейле загуби от Брьондби в първенството на Дания

Христо Бонински
Стефан Велков вкара гол, но неговият Вейле загуби от Брьондби в първенството на Дания
Стефан Велков вкара гол, но неговият Вейле загуби от Брьондби в първенството на Дания
Снимка: X на Вейле
Копенхаген,  
10.08.2025 22:02
 (БТА)

Тимът на българския защитник Стефан Велков загуби от Брьондби с 1:2 при гостуването си в четвъртия кръг на датската Суперлига.

Юношата на Славия вкара гола за своя тим в 29-ата минута след асистенция на Кристиан Сьоренсен. Българинът обаче успя само да намали резултата, след като Николай Валис и Луис Бинкс бяха дали комфортна преднина за Брьонбди.

В началото на втората част Велков получи жълт картон.

Тимът му Вейле е на седмо място във временното класиране с 4 точки от 4 мача, докато Брьондби е втори след лидера ФК Копенхаген. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:20 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация