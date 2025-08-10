Подробно търсене

Росен Божинов игра отново пълни 90 минути за Антверп, който се добра до първа победа през сезона

Атанас Василев
Росен Божинов игра отново пълни 90 минути за Антверп, който се добра до първа победа през сезона
Росен Божинов игра отново пълни 90 минути за Антверп, който се добра до първа победа през сезона
Росен Божинов (в средата) с екипа на младежкия национален отбор. Снимка: Красимир Николов (БТА)
Брюксел,  
10.08.2025 22:36
 (БТА)

Българският защитник Росен Божинов изигра втори пълни 90 минути за белгийския Антверп, който в третия кръг на местната Джупилер-лига се наложи с 3:1 над ОХ Льовен. Това беше и първа победа за най-стария клуб в Белгия през новия сезон, след като до момента имаха две равенства. Така с 5 точки те са на 7-о място, на 2 от четирите отбора с по 7 – Юнион Сен Жилоаз, Мехелен, Сент Труйден и Стандарт (Лиеж).

Божинов беше поставен като лявостоящ в тройката централни бранители на отбора си и няколко пъти попадна в центъра на вниманието по време на срещата - веднъж с помощ за своя тим, а веднъж и едва не донесе проблеми.

Домакините откриха резултата в 36-ата минута от дузпа, която беше реализирана от Мишел Баликвишо. Българинът обаче имаше решаваща роля. Денис Прает центрира, Божинов скочи най-високо и при удара му с глава топката се удари в ръката на Евоуд Плетникс, след което съдията Уесли де Крамер посочи точката на 11 метра от вратата, а Баликвишо откри.

Двата отбора се вкопчиха в здрава битка през второто полувреме, като съдията Де Крамер посочи дузпа за гостите в средата на частта, но системата за видеопомощ (ВАР) я отмени. Именно в тази ситуация беше замесен и българският бранител, но в крайна сметка се оказа, че няма нарушение. Все пак в 78-ата минута дойде и третата дузпа, отново за домакините и реализирана за 2:0 от Мохамаду Думбия.

Три минути преди края на редовното време Евуд Плетинкс се реваншира за грешката си за дузпа през първото полувреме и отправи удар с глава покрай Ламенс, който стана гол за 1:2. Но домакините стигнаха до трето попадение чрез Фарук Аѝдеками, който се разписа в 7-ата и последна добавена минута на мача.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:50 на 10.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация