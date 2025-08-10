Подробно търсене

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се се надява, че Зеленски ще присъства на преговорите между Тръмп и Путин

Владимир Арангелов
Германският канцлер Фридрих Мерц. Снимка: AP/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
10.08.2025 22:12
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че се надява, че украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха между Русия и САЩ в Аляска, предаде Ройтерс.

В интервю за обществената телевизия А Ер Де Мерц заяви, че днес ще разговаря по телефона с американския президент Доналд Тръмп.

„Подготвяме се интензивно на европейско ниво заедно с правителството на САЩ за тази среща“, заяви Мерц. „И се надяваме и предполагаме, че украинското правителство и президентът Зеленски ще участват в тази среща“, добави той.

Зеленски днес си осигури дипломатическа подкрепа от Европа и НАТО преди срещата на върха между Русия и САЩ, на която Киев се опасява, че Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се опитат да наложат условия за прекратяване на войната, продължаваща вече 3 години и половина.

„Не можем да приемем териториалните въпроси да се решават между Русия и Америка над главите на европейците и украинците“, заяви Мерц.

Той добави, че не може да има мир, който да възнаграждава агресивните действия на Русия и евентуално да насърчава и окуражава по-нататъшни действия.

Свързани новини

10.08.2025 22:01

При руски въздушен удар по автогара в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи външното министерство на Украйна

При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.
10.08.2025 20:46

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди руските въздушни удари по азербайджански петролни и газови съоръжения в Украйна, но заяви, че сътрудничеството областта на енергетиката между Баку и Киев ще продължи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на пресслужбата на азербайджанския президент след телефонен разговор между Алиев и украинския президент Володимир Зеленски.
10.08.2025 18:40

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между Путин и Зеленски

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че САЩ работят за организиране на преговори между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предадоха световните агенции.
10.08.2025 17:43

Трима души бяха убити от невзривени боеприпаси, попаднали на плажове край Одеса

Трима души са загинали при детонация на невзривени боеприпаси, попаднали на два плажа в южната украинска Одеска област, на които къпането е било забранено, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс. Областният управител Олег Кипер заяви, че
10.08.2025 16:23

Кая Калас заяви, че споразумение между САЩ и Русия трябва да включва Украйна и ЕС

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес, че каквото и да е споразумение между Вашингтон и Москва за прекратяване на войната в Украйна трябва да включва самата Украйна, както и ЕС, допълвайки, че утре ще свика среща на външните министри на страните членки на обединението, за да обсъдят следващите крачки, предаде Ройтерс.
10.08.2025 15:00

Кметът на Киев заяви, че е необходимо дипломатическо решение на войната в Украйна

Кметът на Киев Виталий Кличко подкрепи постигнато чрез преговори решение на войната в Украйна на фона на предстоящата в петък среща между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп, предаде ДПА. „Трябва да намерим дипломатическо
10.08.2025 10:54

Зеленски благодари на европейските лидери за съвместното изявление за мира в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на европейските лидери за съвместно изявление за мира в страната му, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на държавния глава в социалната мрежа "Фейсбук". "Краят на войната трябва да бъде
10.08.2025 05:44

Тръмп е готов да се срещне с Путин и Зеленски в Аляска, но се планира двустранна среща, заяви Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отворен към възможността за провеждане на тристранна среща на върха в Аляска с колегите си от Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
10.08.2025 02:58

Водещи европейски лидери призоваха за натиск върху Москва, за да се сложи край на войната в Украйна

Водещи европейски лидери изразиха в съвместна декларация убеждението си, че "само подход, съчетаващ активна дипломация, подкрепа за Украйна и натиск върху Руската федерация" може да сложи край на войната между Украйна и Русия и подчертаха, че
10.08.2025 01:47

Преговорите за мир са възможни само с участието на Украйна и без признаване на окупацията, заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент

Преговорите за траен мир са възможни само с участието на Украйна, при зачитане на нейния суверенитет и без признаване на окупацията, предаде Укринформ, като цитира изявление на  Андрий Ермак, ръководител на канцеларията на украинския президент
10.08.2025 01:06

Европейските страни са представили на САЩ алтернативен план за мирно уреждане на войната в Украйна, според в. "Уолстрийт джърнъл"

Европейските страни, заедно с Украйна, са подготвили и представили алтернативен план за мирно уреждане в отговор на предложението на руския президент Владимир Путин за прекратяване на огъня, съобщи днес Укринформ, като се позовава на статия във в.
09.08.2025 23:59

Срещата на съюзниците на Украйна беше конструктивна, заяви Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че срещата на съветниците по сигурността от Украйна и нейните партньори, която се проведе във Великобритания, е била конструктивна, предаде Ройтерс. Аргументите на Киев са били изслушани и опасностите

